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РФС обновил систему роста вознаграждений судей

вчера, 18:23

Российский футбольный союз объявил об утверждении постепенного повышения вознаграждений арбитров, помощников судей и инспекторов Первой лиги и Второй лиги «Дивизиона А» на сезоны 2026/27–2029/30, а также о введении новой модели организационно-логистического сопровождения судейских бригад.

Главное отличие новой системы – фиксированный на четыре сезона вперёд график роста выплат, при котором повышение становится постоянным механизмом, а не единовременной мерой, как раньше.

Ежемесячное вознаграждение арбитров и помощников судей во втором по уровню российском дивизионе вырастет с 13 300 рублей в сезоне 2025/26 до 30 957 рублей к кампании 2029/30, в «Дивизионе А» Второй лиги – с 7 000 до 17 151 рубля. Базовое вознаграждение рефери за матч в Первой лиге увеличится с 56 000 до 110 514 рублей, в «Дивизионе А» Второй лиги – с 42 000 до 72 918 рублей.

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Источник: rfs.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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4vdmpmje433y
4vdmpmje433y
вчера в 18:48
Не так уж и много, нужно подрабатывать.
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