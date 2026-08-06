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Помощник Семака объяснил, почему мало играет Мостовой

вчера, 18:38

Бразильский специалист Вильям Оливейра, являющийся ассистентом главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал количество игрового времени полузащитника Андрея Мостового.

Футболист вышел на замену на 75-й минуте матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) и на 84-й игры второго тура РПЛ с «Оренбургом» (3:0). В поединке чемпионата с «Акроном» (5:0) и Кубка России с «Балтикой» (1:0) хавбек остался в запасе.

Почему так мало играет Мостовой? Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет. Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с «Оренбургом» вышел.

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Все комментарии
guron88
guron88
вчера в 22:53
Мостовому, нужно для себя решить, ЧТО для него на данный момент важнее: 1) Играть в футбол выходя на поле, 2) Продолжать копить золотые медали, 3) Хороший заработок. Если перевешивает пункт 1-й, то нужно немедленно дёргать с этого Зенита. Пока не поздно. Часики тикают. Годы летят. Не успеешь оглянуться, а никуда уже и не зовут... Ну разве что, в Нефтехимик...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:00
Андрюха очень заметно сдал. Ему нужно выбросить из головы все обиды-сам виноват. И доказывать на тренировках
adekvat
adekvat
вчера в 20:35
Почему не выходит Мостовой, потому что тренер в Зените тупой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:33, ред.
Сваливать ему от туда надо. Игрок хороший , техничный , забивной , но конкурировать с "сборной бразилии " ему тяжело...
Mangur
Mangur
вчера в 19:12
Тренеру решать кто будет играть. Зачем об/ъяснения?
Гость
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