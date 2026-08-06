Помощник Семака объяснил, почему мало играет Мостовой

вчера, 18:38

Бразильский специалист , являющийся ассистентом главного тренера «Зенита» , прокомментировал количество игрового времени полузащитника .

Футболист вышел на замену на 75-й минуте матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) и на 84-й игры второго тура РПЛ с «Оренбургом» (3:0). В поединке чемпионата с «Акроном» (5:0) и Кубка России с «Балтикой» (1:0) хавбек остался в запасе.