Помощник Семака объяснил, почему мало играет Мостовой

Бразильский специалист Вильям Оливейра, являющийся ассистентом главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал количество игрового времени полузащитника Андрея Мостового.
Футболист вышел на замену на 75-й минуте матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) и на 84-й игры второго тура РПЛ с «Оренбургом» (3:0). В поединке чемпионата с «Акроном» (5:0) и Кубка России с «Балтикой» (1:0) хавбек остался в запасе.
Почему так мало играет Мостовой? Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет. Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с «Оренбургом» вышел.