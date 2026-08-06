Каннаваро опроверг информацию о годовой зарплате в 4 млн евро

вчера, 19:03

Главный тренер сборной Узбекистана на пресс-конференции прокомментировал информацию, согласно которой его годовая зарплата составляет 4 миллиона евро.

Моя годовая зарплата не 4 миллиона евро. Эта ложная информация повторяется очень часто, и ей не следует верить.

Также было разъяснено, что Футбольная ассоциация Узбекистана не выплачивает отдельную зарплату помощникам специалиста. Они работают по контракту итальянца, и их вознаграждение покрывается за счёт общей суммы, выделенной в соответствии с его соглашением с ассоциацией.