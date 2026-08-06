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Каннаваро опроверг информацию о годовой зарплате в 4 млн евро

вчера, 19:03

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро на пресс-конференции прокомментировал информацию, согласно которой его годовая зарплата составляет 4 миллиона евро.

Моя годовая зарплата не 4 миллиона евро. Эта ложная информация повторяется очень часто, и ей не следует верить.

Также было разъяснено, что Футбольная ассоциация Узбекистана не выплачивает отдельную зарплату помощникам специалиста. Они работают по контракту итальянца, и их вознаграждение покрывается за счёт общей суммы, выделенной в соответствии с его соглашением с ассоциацией.

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Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 21:44
4 миллиона это получает он сам и его помощники общая сумма такая выходит . Но это многовато для слабой игры Узбекистана ,нет атаки как раньше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:23
А почему не сказал, сколько получает, что тут такого? Не всё так просто... Мне кажется, Федерация Футбола Узбекистана 🇺🇿 совершила большую ошибку, уволив тренера, который вывел главную команду страны на Чемпионат Мира по футболу. Хотели усилить игру сборной в обороне и пригласили бывшего лучшего защитника мира? Ну и как, усилили? А ведь Фабио, судя по всему, уже готов хлопнуть дверью и потребовать неустойку.... При Каннаваро уровень игры сборной упал. Пусть на кошках тренируется!
734f7wqee5b5
734f7wqee5b5
вчера в 19:28
Ну дыма без огня не бывает.... так что может и не 4, но около этой цифры близко...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 19:13
Понтуется Скрывает от жены свои доходы
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