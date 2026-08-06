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Даку о функциях: «Разница по сравнению с „Рубином“ будет большая»

вчера, 19:20

Новичок «Спартака» нападающий Мирлинд Даку ответил на вопрос, обсуждал ли он с главным тренером московской команды Хуаном Карседо изменение его функций на поле после перехода в команду.

Конечно, мы об этом говорили. Разница по сравнению с «Рубином» будет большая. В Казани мы много оборонялись. А теперь я буду в команде, которая из 90 минут 80 может проводить в атаке. И лично для меня это плюс. У меня как у форварда будет больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:57
Когда столько шума из ничего, тогда ничего и не получится толкового.
zk8du7mxr4w8
zk8du7mxr4w8
вчера в 21:50
Пока одни восторженные слова, причём с обеих сторон
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:48
Как по мне, никакой разницы не будет в функции. Ибо она, функция, у нападающего одна, забивать.И вот тут как про динозавра, которого можно увидеть на улице, 50 на 50. Либо увидишь, либо нет. По факту сильный трансфер, плюс адаптация в РПЛ не нужна (разве что, как писал, адаптация от Казани к Москве). Забивать умеет, как и сам решать эпизоды в атаке. Ну а как оно будет время покажет. Как обычно на мой сугубо субъективный взгляд.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ 3xamw77t3cq2 (раскрыть)
вчера в 21:45
Почему нет? Если не 80 то 70 мин точно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:42
От Даку будет треоваться только оешать исход трудных матчей и все это понимают
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:35
Конечно у него будет больше шансов...но при одном условии если он вольеться в коллектив...и коллектив его примет...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:33
Чорт, я же теперь спартаковец, придётся врать что тут состав сильный
3xamw77t3cq2
3xamw77t3cq2
вчера в 19:26
Ну по поводу 80 минут в атаке..... это он погорячился....
Гость
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