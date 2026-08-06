Даку о функциях: «Разница по сравнению с „Рубином“ будет большая»

Новичок «Спартака» нападающий ответил на вопрос, обсуждал ли он с главным тренером московской команды изменение его функций на поле после перехода в команду.

Конечно, мы об этом говорили. Разница по сравнению с «Рубином» будет большая. В Казани мы много оборонялись. А теперь я буду в команде, которая из 90 минут 80 может проводить в атаке. И лично для меня это плюс. У меня как у форварда будет больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех.