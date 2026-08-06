Мэр Араклы Хюсейн Авни Джошкун Чеби предложил нападающему земельный участок. Это произошло во время рекламных съёмок.

6 августа было официально объявлено о переходе экс-футболиста «Ливерпуля» в турецкий «Трабзонспор».

Хотя Египет очень красив, его народ борется с бедностью. Глобальное потепление разрушает мир. В будущем окажется трудно жить в Египте в летние месяцы. Наш район будет пригодным для жизни. Его меньше затронет глобальное потепление. Позвольте нам предоставить вам прекрасный участок земли. Пусть у вас будет место в прекрасном регионе, не затронутом глобальным потеплением.