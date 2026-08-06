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Салаху предложили участок земли в Турции

вчера, 19:59

Мэр Араклы Хюсейн Авни Джошкун Чеби предложил нападающему Мохамеду Салаху земельный участок. Это произошло во время рекламных съёмок.

6 августа было официально объявлено о переходе экс-футболиста «Ливерпуля» в турецкий «Трабзонспор».

Хотя Египет очень красив, его народ борется с бедностью. Глобальное потепление разрушает мир. В будущем окажется трудно жить в Египте в летние месяцы. Наш район будет пригодным для жизни. Его меньше затронет глобальное потепление. Позвольте нам предоставить вам прекрасный участок земли. Пусть у вас будет место в прекрасном регионе, не затронутом глобальным потеплением.

Футболист, улыбаясь, пожал ему руку.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:30
Нормальный вариант подыскал Салах
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 21:34
Может намекают,что если будет плохо играть то тут может и остаться навсегда?😃
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:33
Египет разрушает не потепление
Drosmo
Drosmo
вчера в 20:48
Нормальные гонорары у футболистов пошли. Так и до рабов с наложницами не далеко.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:26
Этот бонус не последний...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:12
В некоторых регионах Египта и правда сложная ситуация…
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