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УЕФА сохраняет бойкот турниров ФИФА, несмотря на извинения Инфантино

вчера, 20:28

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в заявлении для Sky News сообщил о сохранении позиции относительно бойкота чемпионата мира, несмотря на принесённые президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино извинения и отказ от реализации проекта по привлечению частных инвесторов к турнирам.

Руководящий орган европейского футбола отверг достоверность совместного заявления ФИФА, опубликованного вчера после экстренных переговоров в Марокко, в котором было сказано о полной поддержке Инфантино со стороны членов правления.

Ассоциации, входящие в УЕФА, очень чётко обозначили условия, связанные с отказом от участия в соревнованиях ФИФА.

Во-первых, предложения о продаже крупных турниров должны были быть отозваны, а во-вторых, необходимо было дать гарантии, что подобные попытки исказить игру таким образом никогда больше не будут предприниматься.

Эти условия не были выполнены. Кроме того, УЕФА в своём заявлении в субботу ясно дал понять, что утратил доверие к президентству Джанни Инфантино. Эта позиция остаётся в силе.

Вчерашнее заявление о том, что некоторые сотрудники президента ФИФА (чьи карьеры зависят от его благосклонности) с ним согласны, ничего не меняет.

Как сообщает источник, на встрече 5 августа не присутствовали ключевые руководители ФИФА, в том числе: главный футбольный директор Джилл Эллис, руководитель глобального развития футбола Арсен Венгер, главный директор по женскому футболу Сара Бареман и главный операционный директор Кевин Ламур.

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Narum Narum
Narum Narum
сегодня в 09:27, ред.
Ипполит Матвеевич (в ФИФА - его знали как Инфантино) оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет.

Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звуков голоса Остапа из УЕФА.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 23:28
"На колени!" (с) УЕФА
armeec_
armeec_
вчера в 22:43
Цирк одного рыжего клоуна, который решил сунуть руку в этот муравейник
guron88
guron88
вчера в 22:43
Инфантино - позор международного футбола!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:42
Государство в государстве?
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:15
Один алчный решил потопить другого алчного)
Смех да и только) Пусть пободаются!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:09
Великие бойкотеры. А ежели Трампу с США условно взгрустнется, и велит что Инфантино пытается благо для развития футбола совершить? А еще и пригрозит чем нибудь, вроде санкций? И не только УЕФА? И будет как с отменой красной карточки на ЧМ. Возмутитесь и утретесь. Не, спорт вне политики конечно, виртуально, а реально.... Просто Инфантино заигрался на мой взгляд. Остается одно, попытаться "вылавировать", хотя в целом лично мне фиолетово, пока "мы чужие на этих праздниках жизни" в виде участия в международных соревнованиях футбольной сборной и клубов.Пусть хоть на дуэль Чеферин Инфантино вызовет. Как обычно со своей колокольни.
particular
particular
вчера в 20:58
Фантика прессуют...
Drosmo
Drosmo
вчера в 20:44, ред.
Не понравилось Чефиру, что лысый решил весь пирог в одну харю лупануть, и ни с кем не делиться, вот и решил слить коллегу по опасному бизнесу. Тем более после того как лысый заднюю сдал, Чефир почувствовал как шатнулся стул под неудачливым махинатором, и решил, воспользовавшись этим, расшатать ситуацию по максимуму.
Гость
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