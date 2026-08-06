УЕФА сохраняет бойкот турниров ФИФА, несмотря на извинения Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в заявлении для Sky News сообщил о сохранении позиции относительно бойкота чемпионата мира, несмотря на принесённые президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино извинения и отказ от реализации проекта по привлечению частных инвесторов к турнирам.
Руководящий орган европейского футбола отверг достоверность совместного заявления ФИФА, опубликованного вчера после экстренных переговоров в Марокко, в котором было сказано о полной поддержке Инфантино со стороны членов правления.
Ассоциации, входящие в УЕФА, очень чётко обозначили условия, связанные с отказом от участия в соревнованиях ФИФА.
Во-первых, предложения о продаже крупных турниров должны были быть отозваны, а во-вторых, необходимо было дать гарантии, что подобные попытки исказить игру таким образом никогда больше не будут предприниматься.
Эти условия не были выполнены. Кроме того, УЕФА в своём заявлении в субботу ясно дал понять, что утратил доверие к президентству Джанни Инфантино. Эта позиция остаётся в силе.
Вчерашнее заявление о том, что некоторые сотрудники президента ФИФА (чьи карьеры зависят от его благосклонности) с ним согласны, ничего не меняет.
Как сообщает источник, на встрече 5 августа не присутствовали ключевые руководители ФИФА, в том числе: главный футбольный директор Джилл Эллис, руководитель глобального развития футбола Арсен Венгер, главный директор по женскому футболу Сара Бареман и главный операционный директор Кевин Ламур.