Винисиус продлил контракт с «Реалом»

«Реал» объявил о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.
Бразильский футболист выступает за мадридский клуб с июля 2018-го. В общей сложности он провёл в его составе 375 матчей, забив 128 голов. Выиграл вместе с командой 14 титулов: две Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, трижды становился чемпионом и победителем Суперкубка Испании, а также один раз — Кубка страны.
А Винисиус один из главных звёзд по мнении Переса.
Время покажет, кто принесет больше пользы клубу - Винисиус или Родри, которого упустил Реал.
А капитан сборной Испании получил контракт от Лапопты на 4 года с окладом 30 млн в год
Деньги сэкономили, надо купить что-то с хорошей самоотдачей и менее раскрученное.
Фанатам Арсенала могу сказать так, это решение Винни в пользу вашей команды!