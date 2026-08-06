Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2026/2027

Винисиус продлил контракт с «Реалом»

вчера, 21:11

«Реал» объявил о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.

Бразильский футболист выступает за мадридский клуб с июля 2018-го. В общей сложности он провёл в его составе 375 матчей, забив 128 голов. Выиграл вместе с командой 14 титулов: две Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, трижды становился чемпионом и победителем Суперкубка Испании, а также один раз — Кубка страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМоуриньо лично участвует в переговорах по новому контракту с Винисиусом
Вчера, 09:46
СлухиСалах стал самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Турции
05 августа
Слухи«Реал» и Винисиус приблизились к продлению соглашения
05 августа
Ковачич останется в «Манчестер Сити» до истечения контракта
04 августа
ОфициальноДжеко продлил контракт с «Шальке»
04 августа
Глушенков хочет получать в «Зените» около 28 млн рублей в месяц
04 августа
Сортировать
Все комментарии
Nety
Nety ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 13:29
Надо было условного Ольмо купить?))) представляю кто бы мог по качеству его заменить, а нет не могу представить. Он лучший в мире левый нападающий. А то что он попросил зарплату как у Холонда или Мбапе ничего странного нет. Я напомню он пару лет назад на своих плечах Реал к ушастому привел.
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 13:14
Эх, был шанс избавиться от токсика-обиженки…
Nifan
Nifan ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 10:57
Тут дело даже не в травмах, а в атмосфере в команде которую такой скандалист мог легко порушить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:58, ред.
Чемпионат мира показал, что в составе сборной он лучший. Сам этот факт уже говорит о многом. Если по персоналиям, то как левый вингер - Вини номер один в мире. Обводка , пас, мышление, скорость принятия решения вкупе с иррациональными/оригинальными идеями делают его недосягаемым. Красив и эффективен в действие. Хоть и дурак по жизни, но все его недостатки меркнут, когда он нападает.

Моуриньо просто не имел "права" его отпускать, что португалец и исполнил, наведя мосты между негром и Пересом. Кто ещё сомневается , что Моуриньо топ, вот вам наглядный пример.
galem72
galem72
сегодня в 08:39
Ожидаемое, глупое и недальновидное решение Переса. Продлить, да ещё и на улучшенных условиях, супер токсичного игрока как на поле, так и в раздевалке, — выстрел себе в орган!
ABir
ABir
сегодня в 05:50
Все немного уступили, и звездный провокатор остался купаться в сливках
3npw3pmh9xgg
3npw3pmh9xgg
сегодня в 03:40
А разговоров сколько было, видно Жозе вмешался
Comentarios
Comentarios ответ Nifan (раскрыть)
сегодня в 00:51
Сломали бы быстро его там. Пато был такой неплохой нап. Не осилил АПЛ
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:34
Прогнулся таки перед Пересом
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:02
Вини тот игрок - который никогда не теряется в важных матчах, который может на ровном месте обыграть 2-3 игроков и забить гол. Да, капризный, иногда выбешивает. Но на данный момент нет игрока на его позиции , который играл бы на равне с ним. Он на самом высоком уровне доказал что является в пятерке лучших игроков мира. И любой клуб планеты хотел бы его. Реал только выиграет с этой сделки. Арсенал наверное еще не дорос до игроков уровня Вини, Мбапе, Ямаль, Холланд
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Ну, типа, "ни мне, ни тебе".
y-ago
y-ago
вчера в 23:22
Наконец-то конфликт исчерпан (хочется верить!). Интересно, на каких условиях удалось договориться?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:07
Кто прогнулся то по итогу?
Nifan
Nifan
вчера в 22:26
Жаль конечно, хотел посмотреть как в АПЛ играл бы. Видать агенты тупо с Реалом заигрывали ,что бы условия выбить.
Фанатам Арсенала могу сказать так, это решение Винни в пользу вашей команды!
particular
particular
вчера в 21:55
4х летнего контракта вполне бы хватило... Видно, руководство пошло на многие хотелки Вини..
aNOOBis
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:47
Простите, но Родри, по-моему, прошёл пик и имеет тенденцию травмироваться, а потом лечиться больше чем играть.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:43
Собственно, игрок классный, но Арсенал, он бы только испортил.
Деньги сэкономили, надо купить что-то с хорошей самоотдачей и менее раскрученное.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 21:40
До Неймара ему никогда не подняться.
Винисиус станет единственным в своем роде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 21:38
)) Перес не станет своими руками резать Галактикос..
А Винисиус один из главных звёзд по мнении Переса.
Время покажет, кто принесет больше пользы клубу - Винисиус или Родри, которого упустил Реал.
А капитан сборной Испании получил контракт от Лапопты на 4 года с окладом 30 млн в год
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:36
Жаль. Реалу нужны новые герои.
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 21:27
Можно сказать-что уже почти стал, контракт выбил жирный для себя, можно отдыхать, учитывай возраст его, а для Бразильца 26 лет это уже почти пройденная карьера, так как в 30 почти все заканчивают.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:24
станет вторым Неймаром
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 21:24
Пишут везде 26-28 млн евро в год зарплата, много, очень много для него, он уже о футболе не думает, думает о деньгах и о пластике очередной.
Drosmo
Drosmo ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 21:19
Не ты один ждал...
Drosmo
Drosmo
вчера в 21:19
Интересно бы ещё узнать детали контракта касательно размера зарплаты и всяческих бонусов.
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 21:19
Жаль- ждал его ухода
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
На 6 лет контракт.
И Винисиус станет легендой Реала))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 