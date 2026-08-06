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«Сочи» отправится в Москву на игру с «Торпедо» 7 августа

вчера, 21:29
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 18:00 Не начался

«Сочи» объявил о том, что игроки вылетят на матч 5-го тура Первой лиги с московским «Торпедо» завтра. В заявлении клуба говорится:

Из-за ограничений в работе Международного аэропорта Сочи были отменены или перенесены более 100 авиарейсов.

Клубом прорабатывались различные варианты выезда команды, в том числе через другие аэропорты. Однако с учётом времени в пути, отмен и переносов рейсов, а также отсутствия свободных билетов осуществить выезд в Москву сегодня не удалось. Железнодорожный и автомобильный транспорт также не могли быть использованы из-за длительного времени в пути и отсутствия билетов.

7 августа команда отправится в Москву двумя группами из соседних аэропортов.

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 21:59
И сочинцам куда-то летать геморойно и приезжающим к ним, - тоже проблем и непредсказуемостей не меньше...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 21:40
Удачи ребятам. И пусть Погода будет благосклонна к Сочи.
Гость
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