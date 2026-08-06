«Сочи» отправится в Москву на игру с «Торпедо» 7 августа

«Сочи» объявил о том, что игроки вылетят на матч 5-го тура Первой лиги с московским «Торпедо» завтра. В заявлении клуба говорится:

Из-за ограничений в работе Международного аэропорта Сочи были отменены или перенесены более 100 авиарейсов.

Клубом прорабатывались различные варианты выезда команды, в том числе через другие аэропорты. Однако с учётом времени в пути, отмен и переносов рейсов, а также отсутствия свободных билетов осуществить выезд в Москву сегодня не удалось. Железнодорожный и автомобильный транспорт также не могли быть использованы из-за длительного времени в пути и отсутствия билетов.

7 августа команда отправится в Москву двумя группами из соседних аэропортов.