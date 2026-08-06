Матч Лиги Европы в Австрии прервали из-за сильного дождя

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос» приостановлен из-за сильного дождя. Игру прервали на 16-й минуте при счёте 0:0.
Ответная встреча запланирована на 13 августа.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет