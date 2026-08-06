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Матч Лиги Европы в Австрии прервали из-за сильного дождя

вчера, 21:42
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 0Логотип футбольный клуб ПафосПафосЗавершен

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос» приостановлен из-за сильного дождя. Игру прервали на 16-й минуте при счёте 0:0.

Ответная встреча запланирована на 13 августа.

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bcvfevk4t9v5
вчера в 21:44
Погода накладывает свои коррективы....
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