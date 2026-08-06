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«Лидс» подписал Траффорда у «Ман Сити» за рекордную сумму

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:32
Почему сумму не разглашают?
Гость
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