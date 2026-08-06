«Лидс» подписал Траффорда у «Ман Сити» за рекордную сумму

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд перешёл в «Лидс». Контракт рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера стала для «Лидса» рекордной, при этом клуб её не разглашает.
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