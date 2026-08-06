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Дисквалификация Заболотного закончится в середине января

вчера, 22:57

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист, адвокат нападающего Антона Заболотного Анна Анцелиович, сообщила о том, когда закончится срок отстранения игрока.

Ранее форвард рассказал о своей дисквалификации на шесть месяцев в профессиональном футболе.

Срок дисквалификации футболиста Антона Заболотного завершится в середине января.

3 мая в московском «Спартаке» сообщили, что игрок был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях.

Сам Заболотный также заявлял, что за всю свою карьеру никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких‑либо преимуществ, а также отмечал, что намерен доказать свою полную невиновность.

В конце июня Заболотный покинул «Спартак», стороны не стали продлевать сотрудничество после истечения контракта.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:44
С нетерпением ждем, чтобы вновь начал нас радовать своими многочисленными голами 🙃
eqbmzzds6n3n
eqbmzzds6n3n
сегодня в 06:33
Пусть отдохнёт и подумает, лишь бы не спился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:21
Невиноватая я! Он сам как то проник!
Почти цитата из классики...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:52
Главное не сломаться. Удачи парню
311
311
сегодня в 00:39
К Титову больше ни ногой
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:30
Никому это уже не интересно....
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:27
Теперь Заболотный звезда, а чтобы стать суперзвездой надо, чтобы хотя бы полгода посидел.
Гость
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