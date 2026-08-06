Дисквалификация Заболотного закончится в середине января

вчера, 22:57

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист, адвокат нападающего Анна Анцелиович, сообщила о том, когда закончится срок отстранения игрока.

Ранее форвард рассказал о своей дисквалификации на шесть месяцев в профессиональном футболе.

Срок дисквалификации футболиста Антона Заболотного завершится в середине января.

3 мая в московском «Спартаке» сообщили, что игрок был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях.

Сам Заболотный также заявлял, что за всю свою карьеру никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких‑либо преимуществ, а также отмечал, что намерен доказать свою полную невиновность.

В конце июня Заболотный покинул «Спартак», стороны не стали продлевать сотрудничество после истечения контракта.