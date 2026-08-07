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В FIFPro заявили о злоупотреблении властью президентом ФИФА

сегодня, 00:48

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сделала заявление, в котором сообщила, что к проекту FIFA Forward Enterprise (FFE) привело злоупотребление властью, которое никуда не делось.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил о том, что инициатива по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам не будет реализована. Это произошло после критики со стороны футбольного сообщества, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) даже объявил, что ни одна из её 55 ассоциаций-членов не станет принимать участие в каких-либо турнирах ФИФА до тех пор, пока предложение не будет полностью отозвано и с условием предоставления гарантий того, что ФИФА больше никогда не даст управление организацией или соревнования в частные руки.

Отзыв FFE был неизбежен. Но отклонение предложения не стирает того, что оно выявило.

План, способный навсегда изменить структуру собственности и управления чемпионатом мира по футболу и коммерциализировать соревнования, созданные поколениями футболистов, был разработан втайне, обсуждался за закрытыми дверями и доведён до грани соглашения ещё до того, как совет ФИФА, ассоциации-члены, игроки и признанные заинтересованные стороны футбола узнали о его существовании.

Это не просто провал в управлении. Это глубокое злоупотребление президентской властью.

5 августа после встречи высшего руководства ФИФА в марокканском Рабате было выпущено официальное заявление о полной поддержке действующего главы организации со стороны генерального секретаря и присутствовавших на ней членов правления. Также отмечалось, что были признаны допущенные ошибки в проекте FFE, а совету ФИФА и членам руководящего органа мирового футбола принесены извинения и даны гарантии того, что они не повторятся.

При этом УЕФА объявил, что бойкот турниров под эгидой ФИФА сохраняется.

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CCCP1922
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