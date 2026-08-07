Касинтура дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуру на два матча РПЛ за агрессивное поведение в игре второго тура со «Спартаком».
Также из-за отсутствия горячей воды в раздевалке московской команды после поединка клуб из Грозного оштрафован на 20 000 рублей.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений в игре с «Зенитом» (0:3) «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч.
А Кахигао как Перес защищает своих, жму ему руку
За правду пострадали оренбуржцы
Не можешь ничего по игре сделать...строчи жалобы...напрягай судей...дави на КДК...штрафы...красные карточки...обращения....залог успеха Кагихао....
Анонсированное зачем то чемпионство...и всё вышеперечисленное сделают привычный облом только приятней для недругов Спартака...(не отношу себя к этой категории, либо справедлив до неприличия)..
Зачем они выбрали такой путь непонятно...ибо что в испаниях нормой считается...у нас не прокатывает...
Ну принесет это процентов 8-10 к успеху...но не лучше ли Кахигао такую команду слепить чтоб врагам на зависть...а не бегать кричать...что Карасёв всю жизнь испортил...))
Некоторым может показаться странным...но я за сильный Спартак...
Удачи Карсело...
Ну кроме конечно скорого матча в столице против Зенита...
Хотя там не понятки с обеих сторон...Семак тот ещё тренер...
Интересно, а в Ахматовской душевой тёплая водичка была?...