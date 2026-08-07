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Касинтура дисквалифицирован на два матча РПЛ

сегодня, 00:56
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуру на два матча РПЛ за агрессивное поведение в игре второго тура со «Спартаком».

Также из-за отсутствия горячей воды в раздевалке московской команды после поединка клуб из Грозного оштрафован на 20 000 рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений в игре с «Зенитом» (0:3) «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Robert Adeykin (раскрыть)
сегодня в 20:13
Не видать как собственных ушей.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 44nb6p96pztk (раскрыть)
сегодня в 20:09
Да такое нарушение мы видим почти в каждом туре,но красных не показывают.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:05, ред.
Не была.Идет масштабная замена тепловых труб в районе,где находится Ахмат арена,да и не только там.И вообще посмотри на игроков Спартака,да там даже с горячой водой 70 % игроков их не отмоешь.)
    Robert Adeykin
    Robert Adeykin
    сегодня в 10:41
    Теперь Спартак зауши будут тянуть к чемпионству придумывая разные придлоги при условии что Спартак сам незапорит своё положение в таблице.
    44nb6p96pztk
    44nb6p96pztk
    сегодня в 09:57
    Касинтуру ни за что, там даже красная карточка надумана.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 09:03
    Такая команда уже слеплена Деяном Станковичем. Просто загляденье. Просто надо смотреть футбол.
    А Кахигао как Перес защищает своих, жму ему руку
    6jnhmwz8bdu2
    6jnhmwz8bdu2
    сегодня в 07:27
    За скандирование зрителями оскорбительных выражений в игре с «Зенитом» (0:3) «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч.

    За правду пострадали оренбуржцы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:02, ред.
    Не мытьём так катаньем...
    Не можешь ничего по игре сделать...строчи жалобы...напрягай судей...дави на КДК...штрафы...красные карточки...обращения....залог успеха Кагихао....

    Анонсированное зачем то чемпионство...и всё вышеперечисленное сделают привычный облом только приятней для недругов Спартака...(не отношу себя к этой категории, либо справедлив до неприличия)..
    Зачем они выбрали такой путь непонятно...ибо что в испаниях нормой считается...у нас не прокатывает...
    Ну принесет это процентов 8-10 к успеху...но не лучше ли Кахигао такую команду слепить чтоб врагам на зависть...а не бегать кричать...что Карасёв всю жизнь испортил...))
    Некоторым может показаться странным...но я за сильный Спартак...
    Удачи Карсело...
    Ну кроме конечно скорого матча в столице против Зенита...
    Хотя там не понятки с обеих сторон...Семак тот ещё тренер...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 06:40, ред.
    Футбол не хоккей и не бокс. В руках себя держать надо.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 06:30
    Жёстко. Но справедливо.решмли.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ hqx77gkwayma (раскрыть)
    сегодня в 06:27
    Судеек надо держать в тонусе, особенно Спартаку.
    Интересно, а в Ахматовской душевой тёплая водичка была?...
    hqx77gkwayma
    hqx77gkwayma
    сегодня в 03:00
    Спартак: "Ни тура без жалоб".
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 01:52
    Вот так, ну замах прям был на рубль, он конечно в последний момент руку типа выпрямил, сообразил что делает, но избежать удара не успел, есть видимо проблемы с управлением гневом у молодого человека
    Гость
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