Касинтура дисквалифицирован на два матча РПЛ

сегодня, 00:56

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ахмата» на два матча РПЛ за агрессивное поведение в игре второго тура со «Спартаком».

Также из-за отсутствия горячей воды в раздевалке московской команды после поединка клуб из Грозного оштрафован на 20 000 рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений в игре с «Зенитом» (0:3) «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч.