Родри уведомил «Реал» о решении продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри решил продолжить карьеру в «Барселоне» и отказался от перехода в «Реал», сообщил агент футболиста Пабло Баркеро.
Из уважения к «Реалу», который очень корректно вел себя во время переговоров, Родри лично сообщил клубу о своем решении перейти в «Барселону».
Теперь каталонцам предстоит договориться с «Манчестер Сити», который оценивал игрока примерно в 60–75 млн евро.
Это чисто человеческий выбор Родри. И не в обиду Мадриду, но как город Европы, краше Барселоны только Париж и Рим. Просто даже пожить в такой сказке, - за это много можно отдать...
С игровой же точки зрения, в Барселоне ему будет намного тяжелее, нежели в Реале. У Моуриньо всё всегда по полочкам: каждый игрок ответственнен за свой сектор + мяч чисто стилистически не задерживается у Реала в середине. Полузащита же у Барсы выполняет более интенсивную и скоростную работу. Педри, Фермин и Ольмо летают по полю, находясь у Флика везде и всюду, конструируя атаку и зачастую её же и продолжая. Менее поворотливый де Йонг просто не тянет подобный темп, роняя общий ритм и корежа замысел Флика. Собсно поэтому он вне обоймы.
Потянет ли Родри со своими хрустальными делами такую изнурительную, силовую модель немца - весьма спорно. Весьма.
Если Барса доведет трансфер до конца, то ее центр станет шикарным
Педри/Родри/Олмо, еще есть де Йонг и Гави просто сказка!
А ещё в Реале и так переизбыток игроков центра поля. Есть Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Силва, Камавинга, Браим. Это уже семь игроков, а при схеме 4-3-3 на поле могут быть максимум 3 полузащитника. И в том, что в следующем сезоне схема будет именно 4-3-3 нет никаких сомнений, и об это свидетельствует подписание Диамонде и продление контракта с Винисиусом. Так что получается что в команде есть два полноценных состава полузащитников, плюс ещё один игрок. Получается, что и так кому-то из ключевых игроков Реала придётся полировать лавку, а с приходом Родри таких игроков стало бы ещё больше.
И я уже не говорю о переоценённости испанца, который после травмы так и не смог выйти на прежний уровень, и неоднократно проваливался в составе Сити. Понимаю, что мне сейчас начнут приводить в пример его выступление на ЧМ. Но на ЧМ вся сборная Испании была на голову выше своих конкурентов, и в такой команде не трудно быть хорошим игроком.
4-3-3 это скорее для разноса соперника, которого можно смять в дебюте, а таких команд в Ла Лиге, которые дают разбежаться, всё меньше и меньше.
Чуи и Кама - брёвна, от которых никакого толка. Браим не игрок основы, поэтому его не сыгранность с тем же Вини и Мбаппе налицо. Беллингем, как и Гюлер тяготеют к игре под нападающими в амплуа атакующего хава, вот и выходит, что цементировать в центре, кроме Вальверде, особо то и не кому. Родри бы был очень... очень кстати.
С остальным согласен.
P.S. И да. Кстати о птичках...) Барселоне надо ещё бабло на Родри найти.