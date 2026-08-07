Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2026/2027

Родри уведомил «Реал» о решении продолжить карьеру в «Барселоне»

вчера, 09:08

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри решил продолжить карьеру в «Барселоне» и отказался от перехода в «Реал», сообщил агент футболиста Пабло Баркеро.

Из уважения к «Реалу», который очень корректно вел себя во время переговоров, Родри лично сообщил клубу о своем решении перейти в «Барселону».

Теперь каталонцам предстоит договориться с «Манчестер Сити», который оценивал игрока примерно в 60–75 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» интересуется Родри
06 августа
Слухи«Барселона» и «Бавария» нацелились на форварда «Манчестер Юнайтед»
06 августа
«Наполи» рано списывает топ-форварда. Отказались от Лукаку
06 августаМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадка
СлухиПСЖ придётся заплатить 75 млн фунтов за защитника «Челси»
06 августа
СлухиТри клуба претендуют на аренду Эндрика
06 августа
Слухи«Ювентус» может арендовать Сузуки после его перехода в ПСЖ
06 августа
Сортировать
Все комментарии
Hoahin
Hoahin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:41
Мусье, о каких окраинах вы говорите? Вышеописанное было замечено в самом, что ни на есть, центре - в Риме у Колизея, в Париже на Марсовом поле... На окраины Парижа я бы без охраны вообще ехать не рискнул...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Hoahin (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
Вы территориальные устройства мегаполисов и городов-карликов в кучу не валите, любезный. Граффити, цыгане и бомжи с кострами на окраинах Парижа, Лондона, Марселя и еже с ними, где есть промышленность и переработка были, есть и будут. А средние и малые города Испании /Италии, да той же Франции, которые под крылом ЮНЕСКО, нечего равнять, - там живут потомственные ремесленники, земельные собственники и землевладельцы-виноделы. Пришлых из афро и мулатос там априори нет и не будет, ибо негде им там разгуляться да "бизнес"устраивать..., оттого везде порядок и приятный глазу ландшафт.
Hoahin
Hoahin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
Вы в Париже и Риме то бывали?)) Я да. Кругом разводилы, все в граффити, бомжи и негры, торгующие палью, везде ссаниной несет. Сказка - если только кошмарная... И в Испании и в Италии есть десяток городов, которые лучше во всем!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:53
Спасибо за пожелания здоровья.))) Вы берегите себя.
Вам и всем коллегам- самого Крепкого Здоровья!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:44
Capral, спасибо что присоединились к обсуждению этой темы, желаю Вам здоровья и сил.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:11
В Реале будут требовать от него невозможного и всех собак повесят . Он понял груз ответственности . Моуриньо обычно год два хорошо работает , а потом еще хуже начинается в коллективе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Gromoboyd (раскрыть)
вчера в 15:50
Флоренция красива внутренним убранством. А Барселона берет внешней архитектурой.
SH1NSHILLA
SH1NSHILLA ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:23
И ты на полном серьезе считаешь это хорошим местом для жизни? Жесть
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:21
Вот Милан и Турин мне не зашли, как впрочем и Венеция. Генуя и Болонья да и ещё Верона, ну и Неаполь, несмотря на невывозимый мусор.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gromoboyd (раскрыть)
вчера в 15:16
Флоренция, Венеция, Милан, Рим, Турин, Генуя, Болонья, и не только, если брать итальянские города, могут легко считаться красивее Барселоны.
Gromoboyd
Gromoboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:13
Да, бл..., Флоренция красивее Барселоны. Ничего там такого красивого не увидел, кроме домиков в горах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ SH1NSHILLA (раскрыть)
вчера в 14:47
Трижды в новой Эре..., и раза 2 в 90-е.
SH1NSHILLA
SH1NSHILLA ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:23
АХАХАХА, Петля видимо не был в Париже))
Nety
Nety
вчера в 13:19
Реалу мне кажется он не подошёл бы. Им бы игрока схожего Кайсэдо из Челси найти.
Comentarios
Comentarios ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 11:40
Маур в 4-3-3 ток в Порто играл
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:39
Говорили об этом тогда Де Енг должен уйти
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:25
Ну да. соглашусь, с 4-3-3 погорячился, это не совсем схема Моура, а точнее совсем не Моура. Но тогда мне более вероятной видится схема 4-2-3-1, в которой Мбаппе будет наконечником атаки, а ниже в ряд будут располагаться Вини, Джуд и Диамонде. Эта схема позволит задействовать 4 полузащитников и всех напов. Плюс ко всему, именно по такой схеме играл Реал при первой каденции "особенного" в "Мадриде".
wdbkm5b7jd5s
wdbkm5b7jd5s
вчера в 11:08
Клубы еще не договорились, а игрок уже всё решил....
Bombon
Bombon
вчера в 10:57
Для чего Барсе нужен Родри понятно. Де Йонг после своих выкрутасов потерял доверие Флика и в основе уже играть не будет, даже после восстановления от травмы. Гави это не игрок основы. Берналь перспективный, но опыта мало. Может чернз пару лет он и станет основным, если раньше не уйдет. Но не сейчас. А Касадо - уровень Саудовской Аравии или МЛС. Вот и получается, что опытеого опорника и нет. Родри немолод, травматичен, но точно не хуже Де Йонга.
y-ago
y-ago
вчера в 10:52, ред.
Баба с возу — кобыле легче. Родри — большой футболист, но не всякий большой футболист нужен именно Реалу. Возраст, последствия серьёзной травмы, колоссальная цена и неизбежная перестройка центра поля — слишком много вопросов. Если он выбрал Барсу, то, возможно, это лучший исход для всех.
Если же говорить о причинах по существу, то, моему разумению, главные аргументы против его перехода:
-ему уже 30 лет — для столь дорогого трансфера это немало;
-он перенёс тяжёлую травму колена, и никто не гарантирует возвращение на прежний уровень;
-его лучшие качества раскрываются в очень специфической позиционной системе Пепа, тогда как игра Реала устроена иначе;
трансфер за 60–75 млн евро мог бы ограничить возможности клуба на других направлениях;
у Реала традиционно ставка делается на омоложение состава, а не на приобретение возрастных звёзд за большие деньги.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ G_r_e_g_o_r (раскрыть)
вчера в 10:28
В Реале останется один диктатор - Моуриньо, и ноль провокаторов.
Этот всех там помирит и заставит ходить по струнке...
Что до Родри... Думаю он совершил ошибку. Ошибку в футбольном смысле, разумеется.
86pnh37n4h9m
86pnh37n4h9m
вчера в 10:18
Молодец-правильный выбор,Реал уже не Королевский клуб,а колония Африки!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:59
Интересный поворот событий.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:57
Первое официальное поражение Моуринье
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 09:52, ред.
Ты думаешь у Маура будет 4-3-3 ? Мне вот кажется, что 4-4-2, либо 4-3-1-2 более практичнее, а всё практичное очень нравится Жозе. Да и 3-5-2, где Родри бы было весьма комфортно, имела бы место на практике.
4-3-3 это скорее для разноса соперника, которого можно смять в дебюте, а таких команд в Ла Лиге, которые дают разбежаться, всё меньше и меньше.

Чуи и Кама - брёвна, от которых никакого толка. Браим не игрок основы, поэтому его не сыгранность с тем же Вини и Мбаппе налицо. Беллингем, как и Гюлер тяготеют к игре под нападающими в амплуа атакующего хава, вот и выходит, что цементировать в центре, кроме Вальверде, особо то и не кому. Родри бы был очень... очень кстати.
С остальным согласен.

P.S. И да. Кстати о птичках...) Барселоне надо ещё бабло на Родри найти.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
вчера в 09:44
Его можно понять. Собирается костяк сборной Испании. Он будет чувствовать себя лучше чем в Мадриде среди капризных диктаторов и провокаторов. Но вот не знаю или это хороший трансфер для Барселоны. Время покажет
Drosmo
Drosmo
вчера в 09:38
Ну вот и отлично. Хватит собирать пенсионеров. Да, в Реале есть проблема на позиции опорника, Тчуамени слишком нестабилен, и возможно Родри усилил бы эту позицию. Но ему уже 30 лет, он очень травматичен, перенёс операцию на спине, а до этого после разрыва крестов. На таких игроках нельзя строить основу команды, потому что при первой же травме вся структура игры рушится.

А ещё в Реале и так переизбыток игроков центра поля. Есть Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Силва, Камавинга, Браим. Это уже семь игроков, а при схеме 4-3-3 на поле могут быть максимум 3 полузащитника. И в том, что в следующем сезоне схема будет именно 4-3-3 нет никаких сомнений, и об это свидетельствует подписание Диамонде и продление контракта с Винисиусом. Так что получается что в команде есть два полноценных состава полузащитников, плюс ещё один игрок. Получается, что и так кому-то из ключевых игроков Реала придётся полировать лавку, а с приходом Родри таких игроков стало бы ещё больше.

И я уже не говорю о переоценённости испанца, который после травмы так и не смог выйти на прежний уровень, и неоднократно проваливался в составе Сити. Понимаю, что мне сейчас начнут приводить в пример его выступление на ЧМ. Но на ЧМ вся сборная Испании была на голову выше своих конкурентов, и в такой команде не трудно быть хорошим игроком.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:30
Вот это поворот! Уже все писаки, приближенные к Мадридскому Реалу утверждали, что клуб подпишет Родри, а тут такое! Это конечно удар по сливочным! да, состав у них укомплектован, но в центр поля не хватает именно такого игрока, как Родри!!! Ни Тчуамени, ни Камавинга не дадут того, что дал бы Родри! все же видели его игру на ЧМ, полностью контролил и оборону, и атаки, управлял ритмом игры и все такое!
Если Барса доведет трансфер до конца, то ее центр станет шикарным
Педри/Родри/Олмо, еще есть де Йонг и Гави просто сказка!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:17, ред.
Имхо...
Это чисто человеческий выбор Родри. И не в обиду Мадриду, но как город Европы, краше Барселоны только Париж и Рим. Просто даже пожить в такой сказке, - за это много можно отдать...
С игровой же точки зрения, в Барселоне ему будет намного тяжелее, нежели в Реале. У Моуриньо всё всегда по полочкам: каждый игрок ответственнен за свой сектор + мяч чисто стилистически не задерживается у Реала в середине. Полузащита же у Барсы выполняет более интенсивную и скоростную работу. Педри, Фермин и Ольмо летают по полю, находясь у Флика везде и всюду, конструируя атаку и зачастую её же и продолжая. Менее поворотливый де Йонг просто не тянет подобный темп, роняя общий ритм и корежа замысел Флика. Собсно поэтому он вне обоймы.
Потянет ли Родри со своими хрустальными делами такую изнурительную, силовую модель немца - весьма спорно. Весьма.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 