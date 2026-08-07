Родри уведомил «Реал» о решении продолжить карьеру в «Барселоне»

вчера, 09:08

Полузащитник «Манчестер Сити» решил продолжить карьеру в «Барселоне» и отказался от перехода в «Реал», сообщил агент футболиста Пабло Баркеро.

Из уважения к «Реалу», который очень корректно вел себя во время переговоров, Родри лично сообщил клубу о своем решении перейти в «Барселону».

Теперь каталонцам предстоит договориться с «Манчестер Сити», который оценивал игрока примерно в 60–75 млн евро.