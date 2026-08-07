«Арсенал» может объявить о трансфере Гимарайнса в ближайшее время

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс находится в шаге от перехода в «Арсенал».
Официально о переходе 28-летнего бразильца должны объявить в ближайшее время. Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за хавбека 75 миллионов фунтов.
Вы правы. Суби не хуже чем Бруно, но Артета так загонял их с Райсом в прошлом сезоне, что испанец в конце сезона поплыл по физике....теперь вот будет сильный игрок, который будет ротировать и Райса, и Суби и при этом не потеряем в качестве!
Субименди вроде ни чуть не хуже.