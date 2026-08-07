«Арсенал» может объявить о трансфере Гимарайнса в ближайшее время

вчера, 10:01

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ньюкасла» находится в шаге от перехода в «Арсенал».

Официально о переходе 28-летнего бразильца должны объявить в ближайшее время. Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за хавбека 75 миллионов фунтов.