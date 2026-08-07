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«Арсенал» может объявить о трансфере Гимарайнса в ближайшее время

вчера, 10:01

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс находится в шаге от перехода в «Арсенал».

Официально о переходе 28-летнего бразильца должны объявить в ближайшее время. Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за хавбека 75 миллионов фунтов.

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Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 17:15
Ньюкасл почти весь разобрали!
A.S.A
A.S.A ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:36
Приветствую Вас!
Вы правы. Суби не хуже чем Бруно, но Артета так загонял их с Райсом в прошлом сезоне, что испанец в конце сезона поплыл по физике....теперь вот будет сильный игрок, который будет ротировать и Райса, и Суби и при этом не потеряем в качестве!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:06
В ноябре 29 лет. Главное теперь, чтобы уже через год не закончил карьеру, как многие бразильцы к 30 годам.
Субименди вроде ни чуть не хуже.
u4q87mwr6ncv
u4q87mwr6ncv
вчера в 11:00
Игрок хороший, Арсеналу не помешает
Гость
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