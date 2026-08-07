ПСЖ может продать Сафонова или Шевалье летом 2027 года

«Пари Сен-Жермен» летом 2027 года может продать одного из вратарей — Матвея Сафонова или Лукаса Шевалье.
Парижане близки к трансферу голкипера «Пармы» Зиона Сузуки примерно за 35 млн евро. Сезон-2026/27 японец может провести в аренде в «Ювентусе».
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сейчас является первым номером. Решение по его будущему и Шевалье клуб примет по итогам сезона-2026/27.
Победитель лч и без сильного вратаря...
С таким же успехом и я могу предполагать продажу того же Сузуки, - бумага всё терпит.