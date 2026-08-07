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ПСЖ может продать Сафонова или Шевалье летом 2027 года

вчера, 11:14

«Пари Сен-Жермен» летом 2027 года может продать одного из вратарей — Матвея Сафонова или Лукаса Шевалье.

Парижане близки к трансферу голкипера «Пармы» Зиона Сузуки примерно за 35 млн евро. Сезон-2026/27 японец может провести в аренде в «Ювентусе».

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сейчас является первым номером. Решение по его будущему и Шевалье клуб примет по итогам сезона-2026/27.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:31
Мда уж

Победитель лч и без сильного вратаря...
Old16
Old16
вчера в 14:26
Какие то совсем беспонтовые размышления
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:06, ред.
Подобные прогнозы - пальцем в небо. Такое штамповать можно десять раз на день.
С таким же успехом и я могу предполагать продажу того же Сузуки, - бумага всё терпит.
Гость
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