ПСЖ может продать Сафонова или Шевалье летом 2027 года

вчера, 11:14

«Пари Сен-Жермен» летом 2027 года может продать одного из вратарей — или .

Парижане близки к трансферу голкипера «Пармы» примерно за 35 млн евро. Сезон-2026/27 японец может провести в аренде в «Ювентусе».