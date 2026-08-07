Ассоциация футбола Аргентины выразила поддержку Инфантино

Ассоциация футбола Аргентины выступила в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино после его извинений в связи с проектом продажи прав на чемпионат мира, от которого организация впоследствии отказалась.
От имени Аргентинской футбольной ассоциации хотим выразить поддержку вашей работе во главе ФИФА на протяжении последних десяти лет, направленной на развитие футбола во всём мире и укрепление организации.
На фоне последних событий также считаем важным отметить решение отказаться от проекта, который с самого начала вызвал в футбольном сообществе больше неопределённости, чем уверенности.
Отдельно хотим подчеркнуть признание допущенных ошибок и извинения, направленные всем 211 ассоциациям — членам ФИФА. Соблюдение высоких стандартов управления остаётся важным условием для укрепления отношений между ФИФА, национальными ассоциациями и конфедерациями.
40млн он получил в прошлом ЧМ, чтобы вручить кубок "святому"
В этом первенстве, что-то пошло не так) Возможно, рыжий его хозяин не одобрил))
Остальные выбрали путь грязной кампании против гения и его сборной. Ну тут каждому своё.