Ассоциация футбола Аргентины выразила поддержку Инфантино

Ассоциация футбола Аргентины выступила в поддержку президента ФИФА после его извинений в связи с проектом продажи прав на чемпионат мира, от которого организация впоследствии отказалась.

От имени Аргентинской футбольной ассоциации хотим выразить поддержку вашей работе во главе ФИФА на протяжении последних десяти лет, направленной на развитие футбола во всём мире и укрепление организации.

На фоне последних событий также считаем важным отметить решение отказаться от проекта, который с самого начала вызвал в футбольном сообществе больше неопределённости, чем уверенности.