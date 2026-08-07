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Ассоциация футбола Аргентины выразила поддержку Инфантино

вчера, 14:22

Ассоциация футбола Аргентины выступила в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино после его извинений в связи с проектом продажи прав на чемпионат мира, от которого организация впоследствии отказалась.

От имени Аргентинской футбольной ассоциации хотим выразить поддержку вашей работе во главе ФИФА на протяжении последних десяти лет, направленной на развитие футбола во всём мире и укрепление организации.

На фоне последних событий также считаем важным отметить решение отказаться от проекта, который с самого начала вызвал в футбольном сообществе больше неопределённости, чем уверенности.

Отдельно хотим подчеркнуть признание допущенных ошибок и извинения, направленные всем 211 ассоциациям — членам ФИФА. Соблюдение высоких стандартов управления остаётся важным условием для укрепления отношений между ФИФА, национальными ассоциациями и конфедерациями.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:42, ред.
За прошлое чемпионство, арги конечно будут его поддерживать, не смотря на то что лысый не смог вручит им второе чемпионство))
40млн он получил в прошлом ЧМ, чтобы вручить кубок "святому"
В этом первенстве, что-то пошло не так) Возможно, рыжий его хозяин не одобрил))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:38
Кто бы сомневался :D
f6rs2t3v6w3r
f6rs2t3v6w3r
вчера в 18:06
Аргентина и в игре проявила смелость и в заявлении.
Остальные выбрали путь грязной кампании против гения и его сборной. Ну тут каждому своё.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:54
Рука руку моет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:30
По русски это называется Рука руку моет. Уши торчат более чем
Nenash
Nenash
вчера в 16:11, ред.
Своя рубашка ближе к телу.. В случае ухода лысого - они ничего не теряют.. В случае переизбрания - будут на коне.. Нищей Аргентине не нужны бойкоты "красавцев" из Европы и санкции дяди Сэма.. Кстати, что-то там мистер "айэмбэк" молчит в инсте.. 🤭.. Обычно он любит порассуждать на околофутбольные темы.. Тем более ещё недавно лобызался с лысым на приёме у рыжего.. Занял выжидательную позицию?.. Или занят организацией вечеринки по поводу очередной свадьбы?.. 🤭😄😂
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:09
Не удевительно!! Инфантина и Аргентина это синонимы. Инфантина ставленек гнома.
exq6z9nwyung
exq6z9nwyung
вчера в 15:41
Долг платежом красен
Drosmo
Drosmo
вчера в 15:20
Ни разу не спалились)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:08
Ну кто бы сомневался. Аргов затащили по полной
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:49
Должность Инфантино надо переименовать в Генерального секретаря Центрального комитеты Международной федерации коммунистического соккера, если коротко: ГЕНСЕК ЦК ФИКС.
68pzzyp3a42u
68pzzyp3a42u
вчера в 14:34
кто видел ролики "Папа ФИФА", тот все понял
Гость
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