В «Баварии» призвали Бундеслигу активнее продвигать чемпионат за рубежом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер призвал клубы Бундеслиги активнее работать над продвижением чемпионата за пределами Германии.
Интернационализация — это задача, которую один клуб решить не способен. Здесь необходимы совместные усилия всех участников Бундеслиги, а сама лига должна проявлять значительно больше инициативы.
Нельзя рассчитывать на то, что «Бавария» будет заниматься этим практически одна. Нам нужна гораздо более серьёзная поддержка со стороны всей Бундеслиги, а не только одного или двух клубов.
Помимо «Баварии», зарубежные турне провели «Лейпциг», посетивший ЮАР, и дортмундская «Боруссия», отправившаяся в Японию.