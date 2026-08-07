В «Баварии» призвали Бундеслигу активнее продвигать чемпионат за рубежом

Президент «Баварии» призвал клубы Бундеслиги активнее работать над продвижением чемпионата за пределами Германии.

Интернационализация — это задача, которую один клуб решить не способен. Здесь необходимы совместные усилия всех участников Бундеслиги, а сама лига должна проявлять значительно больше инициативы.

Нельзя рассчитывать на то, что «Бавария» будет заниматься этим практически одна. Нам нужна гораздо более серьёзная поддержка со стороны всей Бундеслиги, а не только одного или двух клубов.