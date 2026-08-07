Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Рубин» и «Нефтехимик» создадут единую систему подготовки футболистов

вчера, 15:17

«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на создание единой системы развития футбола в Татарстане.

Клубы намерены совместно заниматься подготовкой молодых игроков, уделяя особое внимание местным воспитанникам.

Специалисты академии «Рубина» и тренеры ДЮСШ «Нефтехимика» будут работать по единым стандартам подготовки футболистов.

Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин отметил, что партнёрство должно обеспечить игрокам последовательный путь от детского футбола до профессиональных команд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Умяров о Ву: «Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч»
03 августа
Соболев оценил взаимодействие с Аугусто
28 июля
Рожков из «Рубина» первым получил удаление в новом сезоне РПЛ
26 июля
Голкипер «Рубина» сделал голевую передачу в игре с «Краснодаром»
26 июля
Бразильский защитник «Зенита» Нино дал интервью на русском языке
25 июля
Из-за сильной жары в матче «Акрона» и «Зенита» прошла пауза на водопой
25 июля
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:04
Когда же свои воспитанники будут играть у нас , в Россию завезли бразильцев , африканцев , и сегодня делают деньги , а на своих ребят не обращают внимания , или россияне не умеют играть в футбол ?
Mangur
Mangur
вчера в 15:23
Неплохое решение. Только плюс развитию футбола.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 