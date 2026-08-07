«Рубин» и «Нефтехимик» создадут единую систему подготовки футболистов

вчера, 15:17

«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на создание единой системы развития футбола в Татарстане.

Клубы намерены совместно заниматься подготовкой молодых игроков, уделяя особое внимание местным воспитанникам.

Специалисты академии «Рубина» и тренеры ДЮСШ «Нефтехимика» будут работать по единым стандартам подготовки футболистов.

Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин отметил, что партнёрство должно обеспечить игрокам последовательный путь от детского футбола до профессиональных команд.