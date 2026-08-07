«Манчестер Сити» отказался продавать Родри за 45 млн евро

вчера, 16:07

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Манчестер Сити» отказался принять предложение «Барселоны» по трансферу . Каталонский клуб предложил за 30-летнего полузащитника 45 млн евро.

Англичане рассчитывают выручить за игрока около 80 млн евро. «Барселона» намерена продолжить переговоры и подготовить новое предложение.