«Манчестер Сити» отказался продавать Родри за 45 млн евро

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Манчестер Сити» отказался принять предложение «Барселоны» по трансферу Родри. Каталонский клуб предложил за 30-летнего полузащитника 45 млн евро.
Англичане рассчитывают выручить за игрока около 80 млн евро. «Барселона» намерена продолжить переговоры и подготовить новое предложение.
Ухабистый путь.
Нормально 50-60 млн)))
Родри не нужна быстрая скорость. Он умеет читать игру и за счёт этого будет оказываться в зоне мяча. И этот вариант гораздо лучше, чем бесполезный де Йонг.