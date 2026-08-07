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«Манчестер Сити» отказался продавать Родри за 45 млн евро

вчера, 16:07

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Манчестер Сити» отказался принять предложение «Барселоны» по трансферу Родри. Каталонский клуб предложил за 30-летнего полузащитника 45 млн евро.

Англичане рассчитывают выручить за игрока около 80 млн евро. «Барселона» намерена продолжить переговоры и подготовить новое предложение.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77 ответ Gromoboyd (раскрыть)
сегодня в 02:59
На данный момент это одно и тоже.
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 21:12
Отказал не Сити, отказал сам игрок.
Karkaz
Karkaz ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 21:09
21 гол у Барсы в сезоне 14-15, а в прошлом 36)
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:28, ред.
Отказать Реалу из за попытки мадридцев скинуть пяток лямов с минимум 70, чтоб получить предложение в 45.
Ухабистый путь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:41
80 млн чересчур завышенный ценник.
Нормально 50-60 млн)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Барса за Торреса деньги отдала уже?))
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 17:05
Барса 14-15 в Примере пропустила 21 мяч. Это с каких пор считается много?
Родри не нужна быстрая скорость. Он умеет читать игру и за счёт этого будет оказываться в зоне мяча. И этот вариант гораздо лучше, чем бесполезный де Йонг.
Nenash
Nenash ответ Gromoboyd (раскрыть)
вчера в 17:00
Барса 14-15 много пропускала.. Но ещё больше забивала.. Сейчас у неё нет МСН.. И Родри не уровень Бускетса..
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 16:49
Барса 14-15 была более прессингующей и кэфф ppda у неё ниже чем у команды Флика. И тогда играл Бускетс, который точно не быстрее Родри.
Nenash
Nenash
вчера в 16:19
Барса больше хочет насолить Мадриду, чем заполучить Родри.. Как игрок он не подходит стилю Флика с его высокой линией и прессингом.. Он бегает медленнее, чем думает.. За "бесценок" может и пригодился бы, но не за дурные деньги.. ☝️
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