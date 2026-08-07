Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Волков: «„Акрону“ тяжело перестроиться после того, что натворил Тедеев»

вчера, 16:21

Вратарь «Родины» Сергей Волков считает, что футболистам «Акрона» пока непросто адаптироваться к требованиям нового главного тренера Срджана Благоевича после работы Заура Тедеева.

Какой вайб Дзюбы и Тедеева? Бить вперед, и Артемушка что‑то зацепит? Они, на самом деле, сейчас хорошо играют, я смотрел все их игры. Они полностью перестроились, играют в короткий‑средний пас, очень много комбинаций и задумок. Футболисты пока тяжело это принимают. Пока им тяжеловато перестроиться после того, что натворил Тедеев. Заур Эдуардович сводил команду к более вертикальному футболу. В целом, считаю, что у них все получится и они точно поднимутся выше в таблице. «Акрону» есть куда прибавлять.

Волков выступал за «Акрон» с 2018 по 2025 год.

Подписывайся в ВК
Все новости
Угальде оценил судейство в матчах «Спартака» на старте сезона
Вчера, 15:42
Сёмин считает, что Даку поможет «Спартаку» в борьбе за титул
Вчера, 13:44
Семак раскритиковал эффективность Fan ID на матчах РПЛ
Вчера, 11:48
Джикия: «Меня хорошо приняли в „Локомотиве“»
06 августа
Журавель рассказал, какие сложности могут возникнуть у Даку в «Спартаке»
06 августа
Самедов: «Даку сто процентов поможет „Спартаку“»
06 августа
Сортировать
Все комментарии
Gromoboyd
Gromoboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:03
Ну, так чего добились Ташуев и Шалимов? Ничего. Не вижу смысла говорить, что они чем-то лучше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gromoboyd (раскрыть)
вчера в 19:49
Тренер приличный для Казахстана, Киргизии, Таджикистана не может быть приличным для РПЛ.
78qkav5mb3wt
78qkav5mb3wt ответ 34w7bcng9sxd (раскрыть)
вчера в 18:06
cпасибо, поправили
34w7bcng9sxd
34w7bcng9sxd
вчера в 17:42
Зуар Эдуардович
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1433251/volkov-sergey-akron 07.08.2026
Gromoboyd
Gromoboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:23
Этот неизвестный тренер хотя бы чемпион Казазстана. А чего добились Ташуев и Шалимов? Шалимов приличный по составу Краснодар возглавлял и ничего не смог.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:03
Даже так? Ну, Волков, удивил. Мне кажется, что Сергей ведёт себя, мягко говоря, не совсем корректно по отношению к своей бывшей команде. Хотя, может, Заур Тедеев и заслужил критику (лично мне не нравилось, как тренер Акрона публично заигрывал с игроками), но не от этого человека. Может Волков считает себя звездой? Так не тот случай. Ему только щи лаптем хлебать... Он это делал в Акроне, делает и в Родине. Кстати, оба клуба сейчас сидят в одной яме. Не понимаю я Волкова. Сейчас Дзюба проснётся, а он слов не будет выбирать. Ещё хуже, если между частными клубами начнётся дискуссия. Надеюсь, этого не случится.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:52
Каков Дзюба, такова была и игра.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:27
Не уверен, что Волков прав в отношении Тедеева. Просто надо было если уж менять тренера, то не на этого иностранного ноунейма на кого-то из наших. Например Ташуева, или Шалимова. Это навскидку. А этот серб не потянет и будет уволен через 2-3 тура.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 