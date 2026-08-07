Волков: «„Акрону“ тяжело перестроиться после того, что натворил Тедеев»

Вратарь «Родины» считает, что футболистам «Акрона» пока непросто адаптироваться к требованиям нового главного тренера после работы .

Какой вайб Дзюбы и Тедеева? Бить вперед, и Артемушка что‑то зацепит? Они, на самом деле, сейчас хорошо играют, я смотрел все их игры. Они полностью перестроились, играют в короткий‑средний пас, очень много комбинаций и задумок. Футболисты пока тяжело это принимают. Пока им тяжеловато перестроиться после того, что натворил Тедеев. Заур Эдуардович сводил команду к более вертикальному футболу. В целом, считаю, что у них все получится и они точно поднимутся выше в таблице. «Акрону» есть куда прибавлять.