Алонсо: «Возвращение Мудрика было эмоциональным моментом»

Главный тренер «Челси» прокомментировал возвращение полузащитника на поле в товарищеском матче против «Ювентуса» (0:1). Для украинца это был первый выход за более чем год после урегулирования допингового дела.

Да, конечно, я очень рад за него. Это было эмоционально для всех в клубе — увидеть его снова на поле, особенно когда я сказал ему перед игрой, что он сыграет 10–15 минут. Он был в восторге. После такого долгого перерыва возвращение на поле стало отличным чувством и для него, и для всех.