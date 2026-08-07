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Алонсо: «Возвращение Мудрика было эмоциональным моментом»

вчера, 17:18
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал возвращение полузащитника Михаила Мудрика на поле в товарищеском матче против «Ювентуса» (0:1). Для украинца это был первый выход за более чем год после урегулирования допингового дела.

Да, конечно, я очень рад за него. Это было эмоционально для всех в клубе — увидеть его снова на поле, особенно когда я сказал ему перед игрой, что он сыграет 10–15 минут. Он был в восторге. После такого долгого перерыва возвращение на поле стало отличным чувством и для него, и для всех.

Алонсо также объяснил отсутствие Коула Палмера и Леви Колуилла.

У них были не травмы, а небольшой дискомфорт. Не было смысла рисковать сегодня.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:26
Алонсо наверно и не знал, что еще есть такой игрок в составе Челси))
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