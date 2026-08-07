Сокол: «„Родина“ хотела бы видеть Рамоса, он шикарно бы вписался»

вчера, 17:29

Защитник «Родины» заявил, что хотел бы видеть в составе московского клуба экс-защитника сборной Испании . По его словам, испанец идеально вписался бы в команду, учитывая, что тренерский штаб также родом из Севильи.

Пусть будет Серхио Рамос. Он испанец, из Севильи. А у нас тренерский штаб тоже из Севильи. Шикарно бы вписался! Тем более он свободный агент сейчас. И знает, как выигрывать.