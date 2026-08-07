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Сокол: «„Родина“ хотела бы видеть Рамоса, он шикарно бы вписался»

вчера, 17:29

Защитник «Родины» Артём Сокол заявил, что хотел бы видеть в составе московского клуба экс-защитника сборной Испании Серхио Рамоса. По его словам, испанец идеально вписался бы в команду, учитывая, что тренерский штаб также родом из Севильи.

Пусть будет Серхио Рамос. Он испанец, из Севильи. А у нас тренерский штаб тоже из Севильи. Шикарно бы вписался! Тем более он свободный агент сейчас. И знает, как выигрывать.

40-летний Рамос является свободным агентом после ухода из мексиканского «Монтеррея». Большую часть карьеры он провёл в «Реале», а также выступал за «Севилью» и ПСЖ.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:23
Вот это поворот!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:31
Это типа шутки такие или как понимать?
Гость
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