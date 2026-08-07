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Агент нападающего «Лацио» не подтвердил интерес «Динамо»

вчера, 17:39

Агент нападающего «Лацио» Петара Раткова Ивес Чакарун прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в московское «Динамо».

Ранее о большом интересе к форварду со стороны российского клуба сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечалось, что клубы обсуждают трансфер за сумму около 15 млн евро.

Информация о том, что московское «Динамо» проявляет интерес к Раткову и что футболист может перейти в московский клуб, не соответствует действительности. Это неправда.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
вчера в 21:03, ред.
Игр 19, В запасе 17, Голов 0 Передач 0

15 млн! Карл! ПЯТНАДЦАТЬ!
Так нагло воровать могут люди, у которых уже такие номера, но калибром поменее, проходили или напоследок хапнуть.
Или я что-то путаю с фамилией игрока?
ccsxc3akqp2g
ccsxc3akqp2g
вчера в 17:43
Дыма без огня не бывает
Гость
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