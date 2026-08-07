Агент нападающего «Лацио» не подтвердил интерес «Динамо»

Агент нападающего «Лацио» Петара Раткова Ивес Чакарун прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в московское «Динамо».
Ранее о большом интересе к форварду со стороны российского клуба сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечалось, что клубы обсуждают трансфер за сумму около 15 млн евро.
Информация о том, что московское «Динамо» проявляет интерес к Раткову и что футболист может перейти в московский клуб, не соответствует действительности. Это неправда.
15 млн! Карл! ПЯТНАДЦАТЬ!
Так нагло воровать могут люди, у которых уже такие номера, но калибром поменее, проходили или напоследок хапнуть.
Или я что-то путаю с фамилией игрока?