Агент нападающего «Лацио» не подтвердил интерес «Динамо»

вчера, 17:39

Агент нападающего «Лацио» Ивес Чакарун прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в московское «Динамо».

Ранее о большом интересе к форварду со стороны российского клуба сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечалось, что клубы обсуждают трансфер за сумму около 15 млн евро.