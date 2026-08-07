Де Йонг может стать главной жертвой трансфера Родри в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рискует потерять место в составе после перехода Родри. Травма голландца и усиление конкуренции в центре поля ставят под вопрос его будущее в клубе.
Де Йонг вернулся с чемпионата мира с разрывом боковой связки колена, из-за чего пропустит начало сезона. В клубе были недовольны тем, что игрок продолжал выходить на поле на турнире, зная о проблеме. Родри, напротив, прибудет полностью здоровым и займёт его место в основе.
Контракт де Йонга рассчитан до 2029 года, но из-за высокой зарплаты и плотной конкуренции его будущее неопределённо.