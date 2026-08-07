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Де Йонг может стать главной жертвой трансфера Родри в «Барселону»

вчера, 17:56

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рискует потерять место в составе после перехода Родри. Травма голландца и усиление конкуренции в центре поля ставят под вопрос его будущее в клубе.

Де Йонг вернулся с чемпионата мира с разрывом боковой связки колена, из-за чего пропустит начало сезона. В клубе были недовольны тем, что игрок продолжал выходить на поле на турнире, зная о проблеме. Родри, напротив, прибудет полностью здоровым и займёт его место в основе.

Контракт де Йонга рассчитан до 2029 года, но из-за высокой зарплаты и плотной конкуренции его будущее неопределённо.

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Все комментарии
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 20:21
Да, МЛС или Арабы, про них то я и забыл ) точно )
Bombon
Bombon ответ Арсеналов Аякс Динамович (раскрыть)
вчера в 20:01
В Аякс врядли пойдет. И в середняки тоже. Там нет такой зарплаты. У него в районе 19 млн в год. Тут только арабы или МЛС такое потянут.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 19:22
Полностью согласен. Он и в Аяксе много привозил, да был креативным игроком как и многие в схеме игры Аякса, но брака было очень много. Я как болельщик Амстердамцев много его критиковал. Очень нестабильный футболист. Думаю после Барсы вернется в Аякс доигрывать, как Дейли Блинд. С таким количеством травм большим клубам нет смысла его приобретать, разве что середничкам из ТОП-5 чемпионатов.
Bombon
Bombon
вчера в 18:38
Абсолютно бесполезный игрок. Берналь его довольно неплохо заменил в прошлом сезоне. И Гави смотрелся не хуже. В конце прошлого сезона он забил болт на Барсу чтобы поехать на ЧМ. Поехал туда с травмой, усугубил и опять фиг пойми на сколько вылетел. У него за всю карьеру 2 хороших сезона. Один из них в Аяксе. В Барсе против топ-команд почти все матчи провалил. Его уже давно надо было из команды вышвырнуть
Гость
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