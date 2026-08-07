Лещук: «Победа в Кубке поможет „Динамо“ поверить в себя»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что волевая победа над «Факелом» в Кубке России (1:0) поможет команде обрести уверенность. Единственный гол был забит на 90+2-й минуте автоголом защитника хозяев.
Мы вымучили эту победу, дожали. В раздевалке сказали, что, возможно, нам нужна была именно такая победа, чтобы верить в себя до последнего, играть в свой футбол и гнуть свою линию.
«Динамо» тяжело входит в сезон — после двух туров РПЛ у команды одно очко (ничья с «Крыльями Советов» и поражение от «Балтики»). Лещук отметил, что команда перестраивается под требования главного тренера Сандро Шварца.