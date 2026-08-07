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Лещук: «Победа в Кубке поможет „Динамо“ поверить в себя»

вчера, 18:08

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что волевая победа над «Факелом» в Кубке России (1:0) поможет команде обрести уверенность. Единственный гол был забит на 90+2-й минуте автоголом защитника хозяев.

Мы вымучили эту победу, дожали. В раздевалке сказали, что, возможно, нам нужна была именно такая победа, чтобы верить в себя до последнего, играть в свой футбол и гнуть свою линию.

«Динамо» тяжело входит в сезон — после двух туров РПЛ у команды одно очко (ничья с «Крыльями Советов» и поражение от «Балтики»). Лещук отметил, что команда перестраивается под требования главного тренера Сандро Шварца.

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Все комментарии
Захаров Владимир
Захаров Владимир
вчера в 19:44
Да, Вы же у нас самая кубковая команда. Почти каждый выигрываете Кубок!
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:18
Кругами по воде разошелся посыл от Леща.
Гость
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