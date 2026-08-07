На «Матч ТВ» выступили против показа спорта в интернет-кинотеатрах

вчера, 18:22

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков заявил, что соревнования с участием российских спортсменов должен показывать только федеральный канал. По его словам, это важно для развития российского спорта.

Убеждён, что соревнования с участием российских спортсменов должен показывать «Матч ТВ». Это единственный федеральный спортивный канал. Это задача и миссия, ради которой создавался телеканал. Это важно для российского спорта, который находится на стадии перезагрузки.

Рыжков также раскритиковал интернет-кинотеатры за покупку прав на международные турниры.

Деньги, которые можно было бы оставить и потратить на развитие российского спорта, будут уходить за границу. Цены на контракты взлетят, но больше уже никогда не упадут.