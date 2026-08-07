На «Матч ТВ» выступили против показа спорта в интернет-кинотеатрах

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков заявил, что соревнования с участием российских спортсменов должен показывать только федеральный канал. По его словам, это важно для развития российского спорта.
Убеждён, что соревнования с участием российских спортсменов должен показывать «Матч ТВ». Это единственный федеральный спортивный канал. Это задача и миссия, ради которой создавался телеканал. Это важно для российского спорта, который находится на стадии перезагрузки.
Рыжков также раскритиковал интернет-кинотеатры за покупку прав на международные турниры.
Деньги, которые можно было бы оставить и потратить на развитие российского спорта, будут уходить за границу. Цены на контракты взлетят, но больше уже никогда не упадут.
В качестве примера сотрудничества он привёл показ 35 матчей ЧМ-2026 на «Кинопоиске».
Где со всеми утильсборами, налогами, льготами от государства ничего по сути нормального придумать не могут, изобретают ниву легенд по 20 разу и то проигрывают конкуренцию