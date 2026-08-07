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На «Матч ТВ» выступили против показа спорта в интернет-кинотеатрах

вчера, 18:22

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков заявил, что соревнования с участием российских спортсменов должен показывать только федеральный канал. По его словам, это важно для развития российского спорта.

Убеждён, что соревнования с участием российских спортсменов должен показывать «Матч ТВ». Это единственный федеральный спортивный канал. Это задача и миссия, ради которой создавался телеканал. Это важно для российского спорта, который находится на стадии перезагрузки.

Рыжков также раскритиковал интернет-кинотеатры за покупку прав на международные турниры.

Деньги, которые можно было бы оставить и потратить на развитие российского спорта, будут уходить за границу. Цены на контракты взлетят, но больше уже никогда не упадут.

В качестве примера сотрудничества он привёл показ 35 матчей ЧМ-2026 на «Кинопоиске».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:53
Ну конечно! Против они, видите ли! Пока прочухаетесь (если прочухаетесь), то успеете к шапочному разбору. Даже права на 2ую Лигу не купите. Останется прикупить только показ чемпионата Монголии или соревнования показывать по каким-то прыжкам в сторону.
А нам предлагается ждать подачки в виде пары матчей на "федеральном" канале? Нет уж, пардоньте! Я лучше потрачу косарь на безлимитный интернет и без всяких подписок найду то, что мне нужно. И, кстати, зачастую без участия "62окомментаторов" этого канала). И интересно - где-нибудь можно посмотреть рейтинги каналов, передач? Насколько я понимаю,когда канал или передача низкого рейтинга, то их закрывают. А тут явно нечисто...
galem72
galem72
сегодня в 08:40
Типичный скулёж номенклатурного чиновья из монополисткой конторы. Что же ещё может набубнить абсолютно ангажированный индивид, кроме вселенской вечной опасности из-за "бугра" и единственного светоча отечественного спорта "муть тв".
Nipper
Nipper
сегодня в 05:39
Мерзкие ведущие женского пола
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:30
Собрался, прокомментировать этого "большого любителя российского спорта", но прочитал комментарии, понял, что буду повторятся, потому поставил 10 (десять) лайков коллегам по сайту и удовлетворился, проделанной работой)).
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:13, ред.
Все хорошее рождается в конкуренции, у нас уже есть пример автоваза, который убыточный, машины космос стоят, качественно и функционал низкие.
Где со всеми утильсборами, налогами, льготами от государства ничего по сути нормального придумать не могут, изобретают ниву легенд по 20 разу и то проигрывают конкуренцию
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 21:58
Матч ТВ а нафига ты показываешь какие то игры ,которые никто практически не смотрит? Что за издевательство показывать игры РПЛ одну максимум две игры и то одна обязательно должна быть с участием Зенита. Футболу сперва сами уделите побольше времени,потом там реформы проводите и ещё что там проводите,дальше проводите .
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:34
Это верно, создавался Матч ТВ, как федеральный телевизионный канал, чтобы обеспечить бесплатные трансляции наиболее популярных спортивных соревнований, в частности командных игровых видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол...). Считаю, что футболу, а именно РПЛ уделяется слишком мало внимания (я о трансляции футбольных матчей, а не об "аналитических" программах). Включил телевизор — показывают регби... Зрителей на стадионе нет, значит эти команды никого не интересуют. Зачем тогда тратить эфирное время? Почему футбол показывают на коммерческих площадках Матч ТВ? Неужели в России такой большой спрос на бильярд, дартс, боулинг и прочие кёрлинги? НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ МОНОПОЛИЮ МАТЧ ТВ НА СПОРТ...
Николай 1
Николай 1
вчера в 21:07
Ни себе, ни людям.
nubom
nubom
вчера в 20:15
Кака канал Матч ТВ - это сборище пустобрехов и само-пиарщиков.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:13
Матч Тв пора вернуть государству , тоесть народу !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:08, ред.
И как вообще Матч ТВ конкретно связан с реформами спорта в стране? Объяснил бы хоть что конкретно Матч ТВ для реформ спорта в стране может сделать чего не могут другие? Как то примазались к процессам к которым они вообще отношений по сути не имеют. Или чего если Матч ТВ будет покупать права на международные турниры деньги пойдут куда то в другое место? Чего то я не понял. Или они предлагают вообще еврокубки не показывать в России? А куда пошли деньги потраченные на права транслировать ЧМ? В бюджет нашего спорта?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:54
Это тенденция в России , захватить все деньги в России , Европа не против !
Скоро матч Тв выкупят слово спорт , и за каждое слово спорт россияне должны будут платить матч тв деньги !
Захаров Владимир
Захаров Владимир
вчера в 19:40
То что Вы устроили с показом матчей ЧМ -26 вообще за гранью. Передача права показа Кинопоиску - это ваш вклад в популяризацию футбола?
KAY_717
KAY_717
вчера в 19:37
Во дурак... 🤣
bearsdontdance
bearsdontdance
вчера в 19:14
Суть 61обольства - бабло должно падать только в одну корзинку!
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 19:11
На вашем Матч Тв только болтология одна, орущий Губер, бестолковый словоблуд Генич и говорящая башка Жора ипотека. Нет нормальных трансляций от слова "Вообще". Так что, молчал бы в тряпочку.
Zver01
Zver01
вчера в 19:11
"Должен остаться толька-один!"
"Конкурентов кучки могучие территории моей на не нужны мне!"
(Вольный перевод опухшего биатлониста и прочих мафиоззо с МачьТэвэ)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24
А у вас есть АПЛ, лч, ле???
Да и больше половины "говорунов" на срач тв слушать невозможно
Гость
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