Арбитр Капленков: «Ради судейства увольнялся с руководящих должностей»

Арбитр РПЛ рассказал, что ради карьеры судьи ему приходилось увольняться с руководящих постов и даже работать курьером. По его словам, он всегда делал ставку на судейство, несмотря на предостережения.

Всю жизнь параллельно с судейством я работал. Со временем мне приходилось уходить с работы, где были хорошие перспективы, потому что всё больше времени требовалось на судейство. Ставка была на судейство, хотя все наши руководители и учителя говорили, что никогда не стоит делать ставку на судейство. Это такая рулетка.