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Арбитр Капленков: «Ради судейства увольнялся с руководящих должностей»

вчера, 18:37

Арбитр РПЛ Игорь Капленков рассказал, что ради карьеры судьи ему приходилось увольняться с руководящих постов и даже работать курьером. По его словам, он всегда делал ставку на судейство, несмотря на предостережения.

Всю жизнь параллельно с судейством я работал. Со временем мне приходилось уходить с работы, где были хорошие перспективы, потому что всё больше времени требовалось на судейство. Ставка была на судейство, хотя все наши руководители и учителя говорили, что никогда не стоит делать ставку на судейство. Это такая рулетка.

36-летний арбитр обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» Махачкала.

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Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 19:15
Герой! Только в Карася не превращайся )))
Гость
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