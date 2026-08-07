Арбитр Капленков: «Ради судейства увольнялся с руководящих должностей»

Арбитр РПЛ Игорь Капленков рассказал, что ради карьеры судьи ему приходилось увольняться с руководящих постов и даже работать курьером. По его словам, он всегда делал ставку на судейство, несмотря на предостережения.
Всю жизнь параллельно с судейством я работал. Со временем мне приходилось уходить с работы, где были хорошие перспективы, потому что всё больше времени требовалось на судейство. Ставка была на судейство, хотя все наши руководители и учителя говорили, что никогда не стоит делать ставку на судейство. Это такая рулетка.
36-летний арбитр обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» Махачкала.