Карседо: «Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально»

Главный тренер «Спартака» рассказал о том, чего ожидает от нападающего в команде из Москвы.

Даку прекрасно себя показал в «Рубине». Все мы понимаем, на что он способен. Надеюсь, он будет очень быстро адаптироваться в «Спартаке» и принесёт нам много пользы. Думаю, это пройдёт быстро, потому что он в отличной форме, мы видели это в первых турах. Мирлинд прошёл полноценную предсезонку, есть момент с адаптацией именно в команду, но, думаю, всё пройдёт хорошо.

Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально. Он приносит много пользы своей команде. Рад иметь в составе таких нападающих, как Даку и Угальде.