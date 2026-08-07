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Карседо: «Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально»

вчера, 18:49

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал о том, чего ожидает от нападающего Мирлинда Даку в команде из Москвы.

Даку прекрасно себя показал в «Рубине». Все мы понимаем, на что он способен. Надеюсь, он будет очень быстро адаптироваться в «Спартаке» и принесёт нам много пользы. Думаю, это пройдёт быстро, потому что он в отличной форме, мы видели это в первых турах. Мирлинд прошёл полноценную предсезонку, есть момент с адаптацией именно в команду, но, думаю, всё пройдёт хорошо.

Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально. Он приносит много пользы своей команде. Рад иметь в составе таких нападающих, как Даку и Угальде.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:59
Вот мы в официальных играх и посмотрим
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