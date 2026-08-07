Мареска видит в Энцо Фернандесе преемника Родри в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассматривает полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса как главную замену Родри, который близок к переходу в «Барселону».
Ранее в пятницу «Барселона» сделала предложение по Родри в размере 45 млн евро, но «Сити» его отклонил, требуя 60 млн. При этом клуб готов продать испанца, у которого остался год контракта. Мареска уже работал с Фернандесом в «Челси» и видит в нём идеального кандидата.
«Челси» купил аргентинца за 106 млн фунтов в 2023 году и захочет заработать на его продаже. Новый тренер «синих» Хаби Алонсо хочет сохранить Фернандеса, но интерес «Сити» может изменить ситуацию.
Аргентинец слабоват на позиции ОПЗ, уже проходили это неоднократно, он хорош именно на позиции АПЗ, когда под ним есть опорник.