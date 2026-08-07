Мареска видит в Энцо Фернандесе преемника Родри в «Манчестер Сити»

вчера, 18:55

Главный тренер «Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Челси» как главную замену , который близок к переходу в «Барселону».

Ранее в пятницу «Барселона» сделала предложение по Родри в размере 45 млн евро, но «Сити» его отклонил, требуя 60 млн. При этом клуб готов продать испанца, у которого остался год контракта. Мареска уже работал с Фернандесом в «Челси» и видит в нём идеального кандидата.

«Челси» купил аргентинца за 106 млн фунтов в 2023 году и захочет заработать на его продаже. Новый тренер «синих» хочет сохранить Фернандеса, но интерес «Сити» может изменить ситуацию.