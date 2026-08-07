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Мареска видит в Энцо Фернандесе преемника Родри в «Манчестер Сити»

вчера, 18:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассматривает полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса как главную замену Родри, который близок к переходу в «Барселону».

Ранее в пятницу «Барселона» сделала предложение по Родри в размере 45 млн евро, но «Сити» его отклонил, требуя 60 млн. При этом клуб готов продать испанца, у которого остался год контракта. Мареска уже работал с Фернандесом в «Челси» и видит в нём идеального кандидата.

«Челси» купил аргентинца за 106 млн фунтов в 2023 году и захочет заработать на его продаже. Новый тренер «синих» Хаби Алонсо хочет сохранить Фернандеса, но интерес «Сити» может изменить ситуацию.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:34
Чего? Энцо вообще никак не замена Родри по позиции 😁
Аргентинец слабоват на позиции ОПЗ, уже проходили это неоднократно, он хорош именно на позиции АПЗ, когда под ним есть опорник.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:56
Ни один ни второй не замена Родри.
Скорее Андерсон этот новичок будет выполнять его роль
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:51
лучше марокканца Аюба Буадди взять, чем Энцо.
рано поздно, аргентинец снова запоет что хочет в Реал))
зачем нам такой ??
Гость
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