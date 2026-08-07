Семак о Кондакове: «Восстанавливается потихоньку»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии полузащитника и о том, кто не примет участия в матче третьего тура РПЛ с «Родиной».

Кондаков получил травму в первой игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» 5 августа.

По поводу отсутствующих посмотрим. У нас есть ещё два дня, за которые мы уже определимся. Понятно, что будет отсутствовать Ду Кейрос, который не в заявке. По другим ребятам, тем, кто не сможет попасть в заявку, мы решим немножко позже.

По Даниилу Кондакову: он, слава Богу, восстанавливается потихоньку. Ему зашивали мягкие ткани, отёчность большая достаточно, но сотрясения мозга, насколько я знаю, удалось избежать. Поэтому он восстанавливается. Будем надеяться, что ничего серьёзного нет.