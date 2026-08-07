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«Арсенал» нацелился на Феррана Торреса как на альтернативу Винисиусу

вчера, 19:20

«Арсенал» начал поиск альтернатив нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору, который продлил контракт с клубом. В шорт-листе «канониров» — форвард «Барселоны» Ферран Торрес.

Испанец рассматривает варианты после того, как не смог закрепиться в основе «Барселоны». У него продвинутые переговоры с ПСЖ, но сделка ещё не закрыта, что оставляет возможность для других клубов. «Арсенал» уже контактировал с представителями игрока.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:04
лично я, как болельщик Арсенала очень хотел видеть Уоткинса у нас, еще когда тот играл еще в Брентфорде в Чемптоншипе!!! тогда их связка с Саидом Бенрахма знатно шумела в Шипе! вот тогда я хотел видеть их обоих у нас, но один ушел в Виллу, второй в ВХЮ....
Тоуни тоже хорошо показывал себя в Брентфорде....если бы не шумиха с дисквалификацией, то думаю его бы взяли
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 09:12
Вот насчет Диаса согласен, отличный игрок, с АПЛ знаком, в Ливере себя показал, в Баварии тоже.....проблема только в том, что даже если он решится уйти из Баварии, то не факт, что пойдет к нам, учитывая его Ливерпульское прошлое....
galem72
galem72
сегодня в 08:47
Об этом "интересе" никто из авторитетных источников больше не пишет. Не понимаю, откуда столько активности вокруг обычной тренсферной утки.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:11
В свое время Арсеналу нужно было покупать Айван Тоуни из Брентфорда........ но прошляпили момент.........да у него была дисквалификация но футболист умеет забивать........я в свое время думал его купят как альтернативу Кейну в Тоттенхэм...... ведь отличного напа просто нету.....сейчас.........

Есть шанс переманить из Виллы Олли Уоткинса, еще один англичанин забивает в среднем по 15 голов за сезон.....крутой нап.......... но Арсенал как всегда мышей не ловит.......вот вам свои местные форварды........ думаю с Эзе и Сака был бы не плохой дуэт........да и по сборной знакомы.......

А то в Арсенал все какую-то иностранщину Артета все пытается купить.......
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:17
Доступных вроде нет.
Жереми Доку, Лучо Диас примерно также нереально как и Вини.
Верю, что есть ноунеймы высокого уровня, типа Анри, в своё время, или Мбаппе, но тут надо, чтобы скауты "мышей ловили", а у нас ищут испаноязычного, чтобы Артете был по душе.
... Или раскрученного, чтобы снять с себя ответственность в случае провала (Йокерес кейс)
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 20:39
Арсенал сейчас в поиске левого вингера, кого бы вы хотели видеть на этой позиции, как болельщик клуба?
grafff
grafff
вчера в 20:39
забирайте
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:28
в долгое время Артета боялся покупать форварда за большие деньги.
боялся провала. боялся критики. боялся разрушит налаженный механизм.
но как только купил Дьекереша, и взял долгожданное чемпионство, теперь смелее требует топ-форварда))
Артета столько лет строил свой Арсенал, в котором просто нет права на кислую мину или инакомыслие. Тренер без колебания выгнал Обамеянга с его фокусами, сплавил хандрящего Ляказетта, выкинул больного и взбалмошного Гендузи, выпихнул нытика Торрейру ( помните такого игрока?) и даже усмирил швырятеля капитанских повязок Джаку.
Артета тренер, коуч, и он не нанимался в Арсенал нянькой или личным психологом игрокам, он сразу показал важность дисциплины и, скажем так, клубной этики. сейчас лидеры Арсенала очень командные ребята, которые стараются поддерживать репутацию клуба: Райс, Габриэль, Салиба, Тимбер, Райя, Сака - у всех никаких претензий к тренеру, клубу.
даже после поражений и плохих игр никаких оправданий или поисков козлов отпущения. это Артета построил команду с четкой субординацией и нулевой терпимостью к каким то компрометирующим выходкам.
потому я не верил что Винисиус перейдет в Арсенал в такой культуре.
хотя Артета многое говорил. что хочет Винисиуса.
сейчас Арсенал вроде ищет топ форварда.
но это было в каждое ТО в каждый год.
Арсенал Артеты это отлично выстроенная, но слишком рациональная команда.
лично я не люблю футбол Артеты.
но раз Арсенал хотел чемпионство, то имеют они право играть так как хочет тренер.
такие команды могут иметь успехи, но рано или поздно к ним адаптируются.
потому Арсенгал взял Гимарэса.
будет разнообразие в атаке.
Дьекереш приличный форвард.
МанСити вернет чемпионство ))
или это будет Ливерпуль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 20:17
остается одно - вернуть Роналду в АПЛ ))
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:04
Йылдыз, Влахович... Йокерес,— одинаковые Буратино, которые где-то пару раз сыграли неплохо и СМИ в них вцепились.
Даже Альварес на мой вкус — сбитый лётчик, но тут вся Европа на ушах, кому он достанется.
Берта купи Холлана 😁
Bombon
Bombon ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:55
А где сейчас реально взять топ-форварда? Кейна, Мбаппе, Холланда и других топов никто не продаст. Осимхен есть разве что. Но заиграет он в Арсенале или нет никто не знает. Да и характер у него не очень. А больше и нет никого.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:51
Надеюсь это просто утятина, ибо пока таких слухов от надежных источников нет! Торрес это вообще не усиление, считаю, что наш Мартинелли и то сильнее него! Сейчас больше говорят о Йилдызе, вроде как хотят пойти за ним. Этот вариант тоже не самый лучший, но турок хотя бы более разноплановый, чем испанец!
sihafazatron
sihafazatron ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:45
Да вообще хотели Заболотного, но там проблемки.. Вот теперь метаться начали по канониры))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:44
Если только как лавочник, так он ничем не лучше того же Жезуса.... Больше похоже на утиные истории
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:41, ред.
Да, ещё Дзюбу возьмите.
Ферран не проявил себя в МС, не проявил в Барсе на кой болт он Арсеналу?
Хотя, это ж утятина? Источник не фига не Sky sport, даже не the Sun
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:41
Канонирам надо перехватывать топ игроков, на которых нацелились Реал и Барса, а не пытаться подобрать все что не нужно этим клубам. Финансы есть, Апл самая богатая лига, Арсенал тоже не бедный. Без топ трансферов трудно будет войти в топ 5 элиты Европы.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 19:36
Канониры начали метаться, ибо сейчас без сильных нападающих. Бестолковый швед не тащит, а остальные не лучше. Если не найдут топового форварда, опять возьмут кого попало, лишь бы нападающий был, а там как пойдёт. Тяжелый сезон ждёт Арсенал, ибо конкуренты все укрепляются и делают выводы по прошлогоднему сезону.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:33
Какая-то неравноценная замена
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