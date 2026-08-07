«Арсенал» нацелился на Феррана Торреса как на альтернативу Винисиусу

«Арсенал» начал поиск альтернатив нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору, который продлил контракт с клубом. В шорт-листе «канониров» — форвард «Барселоны» Ферран Торрес.
Испанец рассматривает варианты после того, как не смог закрепиться в основе «Барселоны». У него продвинутые переговоры с ПСЖ, но сделка ещё не закрыта, что оставляет возможность для других клубов. «Арсенал» уже контактировал с представителями игрока.
Жереми Доку, Лучо Диас примерно также нереально как и Вини.
Верю, что есть ноунеймы высокого уровня, типа Анри, в своё время, или Мбаппе, но тут надо, чтобы скауты "мышей ловили", а у нас ищут испаноязычного, чтобы Артете был по душе.
... Или раскрученного, чтобы снять с себя ответственность в случае провала (Йокерес кейс)