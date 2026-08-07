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Томиясу перешёл в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента

вчера, 19:34

«Кристал Пэлас» объявил о подписании защитника сборной Японии Такехиро Томиясу. 27-летний футболист присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента.

Томиясу, способный играть на позициях крайнего и центрального защитника, вторую половину прошлого сезона провёл в аренде в «Аяксе». Ранее он выступал за «Арсенал». В составе сборной Японии он принял участие в чемпионате мира 2026 года.

Я рад начать новый этап. Этот клуб переживает хорошие времена, выиграв три трофея за два сезона. Я хотел быть именно здесь.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:58
Хорошее усиление для пэласа, да еще и на халяву))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:52
Удачи нашему самураю! Жаль, что травмы не дали ему закрепиться у нас!
Гость
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