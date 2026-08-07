Томиясу перешёл в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента

вчера, 19:34

«Кристал Пэлас» объявил о подписании защитника сборной Японии . 27-летний футболист присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента.

Томиясу, способный играть на позициях крайнего и центрального защитника, вторую половину прошлого сезона провёл в аренде в «Аяксе». Ранее он выступал за «Арсенал». В составе сборной Японии он принял участие в чемпионате мира 2026 года.