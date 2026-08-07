Лангович: «Присутствие Карпина на матче не является для меня мотивацией»

вчера, 19:44

Защитник «Ростова» заявил, что присутствие главного тренера сборной России на матчах не влияет на его настрой. По словам футболиста, он всегда выходит на поле с одной целью — победить.

Я работал с Карпиным четыре года. Для меня то, что он присутствует на матче, — не мотивация. Я и так прекрасно понимаю, что я профессионал своего дела, выхожу на поле, и у меня есть одна цель — выиграть этот матч. Да, приятно, что Карпин на матче, но большей мотивации от этого у меня не будет.