Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Лангович: «Присутствие Карпина на матче не является для меня мотивацией»

вчера, 19:44
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что присутствие главного тренера сборной России Валерия Карпина на матчах не влияет на его настрой. По словам футболиста, он всегда выходит на поле с одной целью — победить.

Я работал с Карпиным четыре года. Для меня то, что он присутствует на матче, — не мотивация. Я и так прекрасно понимаю, что я профессионал своего дела, выхожу на поле, и у меня есть одна цель — выиграть этот матч. Да, приятно, что Карпин на матче, но большей мотивации от этого у меня не будет.

Во втором туре РПЛ «Ростов» обыграл «Родину» (4:2), а Лангович отметился голом. Карпин присутствовал на трибунах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лещук: «Победа в Кубке поможет „Динамо“ поверить в себя»
Вчера, 18:08
Волков: «„Акрону“ тяжело перестроиться после того, что натворил Тедеев»
Вчера, 16:21
Угальде оценил судейство в матчах «Спартака» на старте сезона
Вчера, 15:42
Сёмин считает, что Даку поможет «Спартаку» в борьбе за титул
Вчера, 13:44
Семак раскритиковал эффективность Fan ID на матчах РПЛ
Вчера, 11:48
Джикия: «Меня хорошо приняли в „Локомотиве“»
06 августа
Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 16:27
хамовитый сопляк
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:57
Так в сборную не попасть))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 