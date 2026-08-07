«Арсенал» лидирует в гонке за Эспозито из «Интера»

вчера, 20:01

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Интера» . Лондонский клуб вёл наблюдение за 24-летним итальянцем в товарищеском дерби с «Миланом» и готов заплатить за него 73 млн фунтов.

«Интер» публично называет Эспозито неприкасаемым, но, по информации источника, клуб готов рассмотреть продажу за указанную сумму. Сам игрок хочет перейти в АПЛ , но не будет форсировать уход из «Интера».

В прошлом сезоне Эспозито провёл 36 матчей в Серии А, забил 7 голов и отдал 5 передач. Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за форварда составляет «Манчестер Юнайтед».