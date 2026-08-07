Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Арсенал» лидирует в гонке за Эспозито из «Интера»

вчера, 20:01

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Себастьяно Эспозито. Лондонский клуб вёл наблюдение за 24-летним итальянцем в товарищеском дерби с «Миланом» и готов заплатить за него 73 млн фунтов.

«Интер» публично называет Эспозито неприкасаемым, но, по информации источника, клуб готов рассмотреть продажу за указанную сумму. Сам игрок хочет перейти в АПЛ, но не будет форсировать уход из «Интера».

В прошлом сезоне Эспозито провёл 36 матчей в Серии А, забил 7 голов и отдал 5 передач. Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за форварда составляет «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» нацелился на Феррана Торреса как на альтернативу Винисиусу
Вчера, 19:20
Мареска видит в Энцо Фернандесе преемника Родри в «Манчестер Сити»
Вчера, 18:55
Де Йонг может стать главной жертвой трансфера Родри в «Барселону»
Вчера, 17:56
Сокол: «„Родина“ хотела бы видеть Рамоса, он шикарно бы вписался»
Вчера, 17:29
СлухиСерхи Роберто согласовал переход в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Вчера, 16:55
Слухи«Манчестер Сити» отказался продавать Родри за 45 млн евро
Вчера, 16:07
Все комментарии
Gromoboyd
Gromoboyd
вчера в 20:13
Я более чем уверен, что перепутали братьев, речь скорее идёт о Франческо Пиу Эспозито, а не его бездарном брате, которому только в середняках Серии А играть. Хотя и с Франческо спешить вряд ли стоит, может быть такая же пустышка.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:09
Нажал на его профиль и там написано цена на ТМ 14 млн, явно ошибка.
Щас арсеналу всех напов будут приписывать, а у них так еще есть Дьекреш, Хаверц, Жезус...
Да и сумма 73 ляма в фунтах нехилая.
В общем не особо я верю в это
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 