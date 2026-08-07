«Арсенал» лидирует в гонке за Эспозито из «Интера»

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Себастьяно Эспозито. Лондонский клуб вёл наблюдение за 24-летним итальянцем в товарищеском дерби с «Миланом» и готов заплатить за него 73 млн фунтов.
«Интер» публично называет Эспозито неприкасаемым, но, по информации источника, клуб готов рассмотреть продажу за указанную сумму. Сам игрок хочет перейти в АПЛ, но не будет форсировать уход из «Интера».
В прошлом сезоне Эспозито провёл 36 матчей в Серии А, забил 7 голов и отдал 5 передач. Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за форварда составляет «Манчестер Юнайтед».
Щас арсеналу всех напов будут приписывать, а у них так еще есть Дьекреш, Хаверц, Жезус...
Да и сумма 73 ляма в фунтах нехилая.
В общем не особо я верю в это