Ещенко объяснил, почему возглавил команду Медиалиги

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему решил стать главным тренером команды Медиалиги «БроукБойз».
Предыдущим местом работы специалиста была «Кубань» во Второй лиге.
Во-первых, скажу, что они сами вышли на меня. Предложили мне должность. Во-вторых, они находятся в топе среди медиакоманд. Плюс Москва и медийная составляющая — это в-третьих.
Они предложили контракт первыми. Я как бы не напрашивался, никого не спрашивал, не просил, чтобы меня взяли. Это тоже немаловажно, когда тебя кто-то хочет пригласить. Значит, в тебе заинтересованы. Может быть, другие профессиональные команды не знали (что я свободен).
Если бы я не видел для себя перспективы, то я бы сюда, конечно, не пошёл. Во-первых, это практика. Во-вторых — медийность. В-третьих — ты можешь управлять командой.
Были ли попытки пригласить в клуб кого-то из бывших игроков
Конечно, да. На стадии формирования.
Ещенко будучи футболистом играл в Медиалиге с 2022 по 2023 год в составе «Бей Беги» Александра Соболева и Георгия Джикии.
Ранее «БроукБойз» объединился с любительским «Фанкомом» из Кирова для выступления в Кубке России. В первом раунде Пути регионов коллектив переиграл «БоМиК» со счётом 3:2. Их следующим соперником станет кировское «Динамо».
В «Броуках» в Кубке России выступает экс-нападающий сборной России Фёдор Смолов.