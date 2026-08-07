Ещенко объяснил, почему возглавил команду Медиалиги

Экс-защитник московского «Спартака» рассказал, почему решил стать главным тренером команды Медиалиги «БроукБойз».

Предыдущим местом работы специалиста была «Кубань» во Второй лиге.

Во-первых, скажу, что они сами вышли на меня. Предложили мне должность. Во-вторых, они находятся в топе среди медиакоманд. Плюс Москва и медийная составляющая — это в-третьих.

Они предложили контракт первыми. Я как бы не напрашивался, никого не спрашивал, не просил, чтобы меня взяли. Это тоже немаловажно, когда тебя кто-то хочет пригласить. Значит, в тебе заинтересованы. Может быть, другие профессиональные команды не знали (что я свободен).

Если бы я не видел для себя перспективы, то я бы сюда, конечно, не пошёл. Во-первых, это практика. Во-вторых — медийность. В-третьих — ты можешь управлять командой.

Были ли попытки пригласить в клуб кого-то из бывших игроков

Конечно, да. На стадии формирования.