«Астон Вилла» откладывает покупку Джексона из-за финансовых правил УЕФА

вчера, 20:40

«Астон Вилла» не торопится с трансфером нападающего «Челси» из-за ограничений, накладываемых финансовым регламентом УЕФА . Клуб может дождаться конца летнего окна, чтобы сделка прошла с максимальной выгодой.

«Вилла» уже продала в «Челси» за рекордные 117 млн фунтов в конце июля. По правилам УЕФА , если в течение 45 дней между двумя клубами проходит несколько сделок, они могут быть признаны взаимосвязанными. В таком случае прибыль от продажи Роджерса уменьшится на сумму расходов на покупку Джексона.

Чтобы избежать этого, «Астон Вилла» может подождать, пока 45-дневный срок истечёт, и только тогда завершить переход сенегальского форварда, которого «Челси» оценивает в 65 млн фунтов.