Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Астон Вилла» откладывает покупку Джексона из-за финансовых правил УЕФА

вчера, 20:40

«Астон Вилла» не торопится с трансфером нападающего «Челси» Николаса Джексона из-за ограничений, накладываемых финансовым регламентом УЕФА. Клуб может дождаться конца летнего окна, чтобы сделка прошла с максимальной выгодой.

«Вилла» уже продала Моргана Роджерса в «Челси» за рекордные 117 млн фунтов в конце июля. По правилам УЕФА, если в течение 45 дней между двумя клубами проходит несколько сделок, они могут быть признаны взаимосвязанными. В таком случае прибыль от продажи Роджерса уменьшится на сумму расходов на покупку Джексона.

Чтобы избежать этого, «Астон Вилла» может подождать, пока 45-дневный срок истечёт, и только тогда завершить переход сенегальского форварда, которого «Челси» оценивает в 65 млн фунтов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Каннаваро опроверг информацию о годовой зарплате в 4 млн евро
06 августа
Крепкая банда. Команда из футболистов АПЛ, которую можно содержать на зарплату Винисиуса
04 августаЕвгений Петров в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Перуанский клуб избежал банкротства, выпустив уникальную футболку
04 августа
«Манчестер Юнайтед» заключил рекордную спонсорскую сделку
04 августа
«Ливерпуль» планирует потратить 320 млн евро на четырёх игроков
04 августа
«Бордо» продан британскому фонду
31 июля
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:50
Да думаю это уже решенный вопрос был по Джексону, когда мы покупали у них Роджерса за такие деньги, может по факту там и нет никаких 117 млн.фунтов.
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:46
даже если они взаимосвязаны то что? я не могу продать мяса и на том же рынке купить помидор?? как там дела у Сити с 200 нарушениями? я смотрю штрафуют всех остальных. но только не арабов. 15 год пошел уже этому делу о нарушениях.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 