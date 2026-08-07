«Астон Вилла» откладывает покупку Джексона из-за финансовых правил УЕФА

«Астон Вилла» не торопится с трансфером нападающего «Челси» Николаса Джексона из-за ограничений, накладываемых финансовым регламентом УЕФА. Клуб может дождаться конца летнего окна, чтобы сделка прошла с максимальной выгодой.
«Вилла» уже продала Моргана Роджерса в «Челси» за рекордные 117 млн фунтов в конце июля. По правилам УЕФА, если в течение 45 дней между двумя клубами проходит несколько сделок, они могут быть признаны взаимосвязанными. В таком случае прибыль от продажи Роджерса уменьшится на сумму расходов на покупку Джексона.
Чтобы избежать этого, «Астон Вилла» может подождать, пока 45-дневный срок истечёт, и только тогда завершить переход сенегальского форварда, которого «Челси» оценивает в 65 млн фунтов.