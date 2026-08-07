Аморим: «„Милан“ должен бороться за победу в Серии А и Лиге Европы»

вчера, 20:58

Главный тренер «Милана» заявил, что его команда должна ставить высокие цели и бороться за победу в Серии А и Лиге Европы в сезоне-2026/27. Португальский специалист подчеркнул, что его приход не будет половинчатым.

Я не могу прийти и сказать, что мы не можем или не хотим выиграть титул. Когда ты в таком клубе, как «Милан», ты должен стремиться к победе. Мы попробуем.

«Милан» завершил прошлый сезон на пятом месте, пропустив «Комо» в Лигу чемпионов. Аморим отметил, что предстоит много работы, но клуб должен верить в свои возможности.