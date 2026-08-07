Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2026/2027

Аморим: «„Милан“ должен бороться за победу в Серии А и Лиге Европы»

вчера, 20:58

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим заявил, что его команда должна ставить высокие цели и бороться за победу в Серии А и Лиге Европы в сезоне-2026/27. Португальский специалист подчеркнул, что его приход не будет половинчатым.

Я не могу прийти и сказать, что мы не можем или не хотим выиграть титул. Когда ты в таком клубе, как «Милан», ты должен стремиться к победе. Мы попробуем.

«Милан» завершил прошлый сезон на пятом месте, пропустив «Комо» в Лигу чемпионов. Аморим отметил, что предстоит много работы, но клуб должен верить в свои возможности.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алонсо: «Возвращение Мудрика было эмоциональным моментом»
Вчера, 17:18
В «Баварии» призвали Бундеслигу активнее продвигать чемпионат за рубежом
Вчера, 14:52
Луис Энрике: «Матч против ПСЖ — это источник мотивации для любой команды»
06 августа
Луиш Фигу призвал Инфантино уйти в отставку
05 августа
Каррагер считает «Манчестер Сити» основным фаворитом на победу в АПЛ
05 августа
Модрич: «Я всегда хотел выигрывать с „Миланом“»
05 августа
Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 10:59
Некогда сильный клуб в Италии, не давно сильнейший чемпионат в Европе был, превратился в такой страшный мусор что просто смотреть противно , как так быстро можно деградировать было?
Сборная Италии это вообще отдельная тема, даже победа на Евро 2020 не смоет позор этот.
Что с Вами стало Италия ?
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:24
Если хотятб в 5-3-2 будет играть шансы есть
Gromoboyd
Gromoboyd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:47
Интер же взял с 5 защитниками, если латералей к ним причислять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:02
Аморим с пятью защитниками думает выиграть скудетто))
Интер, Ювентус и Наполи главные фавориты Серии А
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 