«Астон Вилла» представила форму, в которой сыграет за Суперкубок УЕФА

|Пари Сен-Жермен-:-Астон Вилла
|12.08.2026 в 22:00 Не начался
«Астон Вилла» совместно с adidas представила третий вариант формы на сезон 2026/27.
В ней футболисты впервые сыграли в сегодняшнем предсезонном спарринге с «Баварией» (1:2). В официальных играх её дебют состоится в Суперкубке УЕФА с ПСЖ 12 августа. Бирмингемский клуб отметил:
Новый комплект вдохновлён знаменитой трибуной Холт Энд на «Вилла Парк», с её уникальными мозаичными узорами, отражёнными на футболках, и изображением самой трибуны на задней части воротника.