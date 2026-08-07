«Астон Вилла» представила форму, в которой сыграет за Суперкубок УЕФА

вчера, 21:13

«Астон Вилла» совместно с adidas представила третий вариант формы на сезон 2026/27.

В ней футболисты впервые сыграли в сегодняшнем предсезонном спарринге с «Баварией» (1:2). В официальных играх её дебют состоится в Суперкубке УЕФА с ПСЖ 12 августа. Бирмингемский клуб отметил: