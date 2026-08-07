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«Астон Вилла» представила форму, в которой сыграет за Суперкубок УЕФА

вчера, 21:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла12.08.2026 в 22:00 Не начался

«Астон Вилла» совместно с adidas представила третий вариант формы на сезон 2026/27.

В ней футболисты впервые сыграли в сегодняшнем предсезонном спарринге с «Баварией» (1:2). В официальных играх её дебют состоится в Суперкубке УЕФА с ПСЖ 12 августа. Бирмингемский клуб отметил:

Новый комплект вдохновлён знаменитой трибуной Холт Энд на «Вилла Парк», с её уникальными мозаичными узорами, отражёнными на футболках, и изображением самой трибуны на задней части воротника.

«Астон Вилла» представила форму, в которой сыграет за Суперкубок УЕФА

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