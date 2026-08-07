«Милан» расторг контракт с Беннасером

вчера, 21:29

«Милан» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником по взаимному согласию. 28-летний алжирец провёл в клубе семь лет, но не играл за «россонери» с 2024 года.

Беннасер перешёл в «Милан» из «Эмполи» в 2019 году за 16 млн евро. Всего он провёл 178 матчей за клуб, включая 137 в Серии А, и был ключевым игроком в чемпионском сезоне-2021/22.

Травма колена в конце сезона-2022/23 положила начало его уходу из команды. После аренд в «Марсель» и загребское «Динамо» стороны решили завершить сотрудничество. Сообщается, что следующим клубом Беннасера может стать катарский «Аль-Гарафа».