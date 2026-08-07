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«Милан» расторг контракт с Беннасером

вчера, 21:29

«Милан» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером по взаимному согласию. 28-летний алжирец провёл в клубе семь лет, но не играл за «россонери» с 2024 года.

Беннасер перешёл в «Милан» из «Эмполи» в 2019 году за 16 млн евро. Всего он провёл 178 матчей за клуб, включая 137 в Серии А, и был ключевым игроком в чемпионском сезоне-2021/22.

Травма колена в конце сезона-2022/23 положила начало его уходу из команды. После аренд в «Марсель» и загребское «Динамо» стороны решили завершить сотрудничество. Сообщается, что следующим клубом Беннасера может стать катарский «Аль-Гарафа».

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:13
Чтобы восстановить былую славу Милана нужны: Президент разбирающийся в футболе со своей рабочей командой (без людей типа Ибрагимовича — это ненормально, когда человек называет себя Богом);
Главный тренер, преданный футболу (не из числа ходящих по кругу Аллегри, Спалетти, Сарри и прочих). Это должен быть не очень известный специалист. В свое время Берлускони нашёл Арриго Сакки;
Игроков, которые спокойно переносят поражения нужно убирать — новому Милану нужны бойцы. Правда для строительства новой команды потребуются время и деньги...
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