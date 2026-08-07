Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Карседо уверен, что проблем из-за политики после трансфера Даку не будет

вчера, 21:35

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо не думает, что будут проблемы политического характера в связи с переходом албанского нападающего Мирлинда Даку.

Уверен, никаких проблем из-за политики после перехода Даку в команде не будет. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, все ребята всё понимают, сконцентрированы на том, чтобы становиться лучше. Мы разговариваем исключительно о футболе, о том, чтобы приносить пользу «Спартаку». Политику мы не обсуждаем.

Во время чемпионата Европы 2024 года Даку после матча сборных Албании и Хорватии (2:2) 19 июня исполнил в мегафон оскорбительные кричалки в адрес народов Северной Македонии и Сербии. Перед трансфером форварда объединение болельщиков московского клуба Crazy North выступило против появления в команде игрока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карседо: «Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально»
Вчера, 18:49
Официально«СКА-Ростов» объявил о подписании Антона Заболотного
Вчера, 10:43
Официально«Спартак» объявил о трансфере Мирлинда Даку
06 августа
ОфициальноВ ЦСКА отказались от Жуана и прояснили ситуацию с Койта
04 августа
ОфициальноБывший футболист «Динамо» Нгамалё перешёл в «Пафос»
04 августа
Состав «Факела» пополнил марокканец Эль-Мхассани
04 августа
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 