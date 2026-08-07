«Милан» показал третий комплект формы

«Милан» и PUMA презентовали третий комплект формы на сезон 2026/27. Клуб рассказал о ней следующее:

Дизайн, выполненный в чёрном цвете с флуоресцентными красными деталями, в первую очередь основан на чёткой стилистической концепции. Футболка придаёт клубным цветам новый хроматический баланс, где красный цвет становится более заметным и интенсивным, чем когда-либо прежде, оставаясь при этом верным сути клуба.

Детали разработаны таким образом, чтобы реагировать на ультрафиолетовое излучение, придавая футболке характер, который меняется в зависимости от освещения.