«Астон Вилла» может арендовать Эндрика у «Реала»

вчера, 21:58

«Астон Вилла» заинтересована в аренде нападающего «Реала» . Агенты 18-летнего бразильца работают над его переходом в АПЛ , и «Вилла» — один из главных претендентов.

Эндрик провёл впечатляющую аренду в «Лионе»: 8 голов и 8 передач в 21 матче, но в «Реале» он оказался лишним после прихода и . Клуб готов отдать его в аренду до конца сезона.

«Вилла» может предложить игроку регулярную практику, чего не смогут гарантировать «Арсенал» или «Челси». Унаи Эмери известен работой с молодыми талантами, а наличие Лиги чемпионов делает клуб привлекательным для аренды.