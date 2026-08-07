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«Астон Вилла» может арендовать Эндрика у «Реала»

вчера, 21:58

«Астон Вилла» заинтересована в аренде нападающего «Реала» Эндрика. Агенты 18-летнего бразильца работают над его переходом в АПЛ, и «Вилла» — один из главных претендентов.

Эндрик провёл впечатляющую аренду в «Лионе»: 8 голов и 8 передач в 21 матче, но в «Реале» он оказался лишним после прихода Карлоса Эспи и Яна Диоманде. Клуб готов отдать его в аренду до конца сезона.

«Вилла» может предложить игроку регулярную практику, чего не смогут гарантировать «Арсенал» или «Челси». Унаи Эмери известен работой с молодыми талантами, а наличие Лиги чемпионов делает клуб привлекательным для аренды.

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Все комментарии
Nipper
Nipper
сегодня в 00:23
Как можно такого игрока отдавать в аренду 🤦‍♂️
particular
particular
вчера в 22:29
П отсылке "Дата рождения: 21.07.2006 (20 лет)", а по тексту речь идёт о 18-летнем игроке... Тем не менее, в аренде он блистал, а не получал практику...
k74ym93zry4d
k74ym93zry4d
вчера в 22:05
Аренда с продажей будет оптимальным вариантом....
Гость
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