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Гладилин: «„Спартак“ готов бороться за чемпионство»

вчера, 22:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что игра за Суперкубок России против «Зенита» продемонстрировала готовность «красно-белых» бороться за чемпионство. По его словам, в предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» московская команда будет фаворитом.

Игра с «Зенитом» показала, что «Спартак» готов бороться за чемпионство. Матч с «Краснодаром» будет идти на результат, «Спартак» будет фаворитом. Думаю, «Краснодар» устроит и ничейный вариант. Хотя «Краснодар» тоже атакующая команда. Будет интересная игра, но, думаю, «Спартак» всё-таки должен победить.

Обе команды имеют по шесть очков после двух туров. «Спартак» занимает второе место, «Краснодар» — третье.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:34
Спартак как пионер. Всегда готов побороться. Правда СМИ, разжигая ненужную эйфорию вокруг команды, зачастую коронует СМ заранее. "А это делу вредит."(С)
hbyaj39jbx9z
hbyaj39jbx9z
вчера в 23:15
Спартак за последние годы приучил к обратному, поэтому сейчас об этом рано говорить
Гость
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