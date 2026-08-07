Гладилин: «„Спартак“ готов бороться за чемпионство»

вчера, 22:11

Бывший игрок и тренер «Спартака» заявил, что игра за Суперкубок России против «Зенита» продемонстрировала готовность «красно-белых» бороться за чемпионство. По его словам, в предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» московская команда будет фаворитом.

Игра с «Зенитом» показала, что «Спартак» готов бороться за чемпионство. Матч с «Краснодаром» будет идти на результат, «Спартак» будет фаворитом. Думаю, «Краснодар» устроит и ничейный вариант. Хотя «Краснодар» тоже атакующая команда. Будет интересная игра, но, думаю, «Спартак» всё-таки должен победить.

Обе команды имеют по шесть очков после двух туров. «Спартак» занимает второе место, «Краснодар» — третье.