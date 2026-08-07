Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2026

Компани доволен победой «Баварии» над «Астон Виллой»

вчера, 22:26
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаЗавершен

«Бавария» обыграла «Астон Виллу» со счётом 2:1 в товарищеском матче на Audi Football Summit в Гонконге. Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани остался доволен игрой команды и отметил вклад молодых игроков.

Я очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали. В целом все игроки показали себя очень хорошо. Приятно получить награду за проделанную работу. Молодые игроки позволяют нам иметь более глубокий состав, а значит, мы можем проявлять творческий подход.

Капитан команды Мануэль Нойер подчеркнул важность победы над топ-соперником из АПЛ.

Для нас было важно выиграть этот матч и показать хорошую игру. Молодые игроки показали себя с очень хорошей стороны.

Защитник Джонатан Та отметил поддержку 38 176 зрителей на стадионе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ван Дейк не поехал в турне США, чем расстроил «Чикаго Файр»
04 августа
«Барселона» уверена в возвращении Бальде на топ-уровень
04 августа
Аморим: «Леау должен быть счастлив в „Милане“»
04 августа
Киву: «Победа в дерби ничего не значит, важна подготовка к сезону»
04 августа
Санчо тренируется в 10-м дивизионе в поисках нового клуба
03 августа
Джонс поссорился с Собослаи на предсезонке «Ливерпуля»
31 июля
Все комментарии
3eymr2gkwdka
3eymr2gkwdka
сегодня в 06:16
Матч товарищеский, большого значения не имеет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 