Компани доволен победой «Баварии» над «Астон Виллой»

вчера, 22:26

«Бавария» обыграла «Астон Виллу» со счётом 2:1 в товарищеском матче на Audi Football Summit в Гонконге. Главный тренер мюнхенцев остался доволен игрой команды и отметил вклад молодых игроков.

Я очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали. В целом все игроки показали себя очень хорошо. Приятно получить награду за проделанную работу. Молодые игроки позволяют нам иметь более глубокий состав, а значит, мы можем проявлять творческий подход.

Капитан команды подчеркнул важность победы над топ-соперником из АПЛ .

Для нас было важно выиграть этот матч и показать хорошую игру. Молодые игроки показали себя с очень хорошей стороны.

Защитник отметил поддержку 38 176 зрителей на стадионе.