Компани доволен победой «Баварии» над «Астон Виллой»

|Бавария2 : 1Астон Вилла
|Завершен
«Бавария» обыграла «Астон Виллу» со счётом 2:1 в товарищеском матче на Audi Football Summit в Гонконге. Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани остался доволен игрой команды и отметил вклад молодых игроков.
Я очень доволен тем настроем, который мы продемонстрировали. В целом все игроки показали себя очень хорошо. Приятно получить награду за проделанную работу. Молодые игроки позволяют нам иметь более глубокий состав, а значит, мы можем проявлять творческий подход.
Капитан команды Мануэль Нойер подчеркнул важность победы над топ-соперником из АПЛ.
Для нас было важно выиграть этот матч и показать хорошую игру. Молодые игроки показали себя с очень хорошей стороны.
Защитник Джонатан Та отметил поддержку 38 176 зрителей на стадионе.