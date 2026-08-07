Тренер «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»: «Это один из фаворитов»

Главный тренер московского «Спартака» рассказал об ожиданиях от игры третьего тура РПЛ с «Краснодаром».

Вряд ли матч с «Краснодаром» можно назвать решающим, всё-таки только 3-й тур, много встреч впереди. Посмотрим, какой будет результат. Главное, чтобы мы могли показать на нашем домашнем стадионе хорошую игру.

«Краснодар» всегда силён, мы это видели и в прошлом сезоне. Это один из фаворитов в этом сезоне тоже. Они нас обыграли у нас дома, постараемся сделать всё, чтобы этого не повторилось.