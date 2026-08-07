Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Тренер «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»: «Это один из фаворитов»

вчера, 22:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал об ожиданиях от игры третьего тура РПЛ с «Краснодаром».

Вряд ли матч с «Краснодаром» можно назвать решающим, всё-таки только 3-й тур, много встреч впереди. Посмотрим, какой будет результат. Главное, чтобы мы могли показать на нашем домашнем стадионе хорошую игру.

«Краснодар» всегда силён, мы это видели и в прошлом сезоне. Это один из фаворитов в этом сезоне тоже. Они нас обыграли у нас дома, постараемся сделать всё, чтобы этого не повторилось.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гладилин: «„Спартак“ готов бороться за чемпионство»
Вчера, 22:11
Рубенс считает, что бразильцы помогут «Динамо» добыть трофеи
Вчера, 20:13
Лангович: «Присутствие Карпина на матче не является для меня мотивацией»
Вчера, 19:44
Лещук: «Победа в Кубке поможет „Динамо“ поверить в себя»
Вчера, 18:08
Волков: «„Акрону“ тяжело перестроиться после того, что натворил Тедеев»
Вчера, 16:21
Угальде оценил судейство в матчах «Спартака» на старте сезона
Вчера, 15:42
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 08:11
Надо обязательно брать реванш за то обидное домашнее поражение.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:08, ред.
Отсутствия игры и самоотдачи в таком матче я как раз не боюсь, меня эти вещи и отсутствие футбола хорошего обычно пугают когда речь идет об играх с соперниками из низа и середины таблицы, да ещё и после удачной серии если то вообще беда спартаковская включить звёздно-пижонский расслабон
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:25
Два домашних матча с Краснодаром и Зенитом покажут амбиции и серьезность намерений с пафосом отметить десятилетие с прошлого чемпионства...

Удачи!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:38
Уж постарайтесь...а мы поддержим...!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 