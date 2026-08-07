В Африканской конфедерации выразили поддержку Инфантино

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) сообщил, что единогласно одобряет совместное заявление президента Международной федерации футбола и генерального секретаря Маттиаса Графстрёма по программе FIFA Forward Enterprise («FFE»).

6 августа после встречи высшего руководства ФИФА в Марокко было официально объявлено о том, что во время разработки проекта по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам были допущены ошибки, а инициатива осуществлена не будет.

Президент CAF Патрис Мотсепе отметил:

CAF приветствует и поддерживает совместное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Маттиаса Графстрёма. CAF продолжит уделять основное внимание тому, чтобы африканский футбол был одним из лучших в мире, и подтверждает свою приверженность соблюдению передовых мировых практик в области управления, прозрачности и аудита. Для нас в Африке соблюдение принципов управления, надлежащей процедуры и прозрачности имеет решающее значение и не подлежит обсуждению, поскольку именно такой практики и поведения мы ожидаем от наших правительств, бизнеса, а также других учреждений и организаций.

Такое же поведение ожидается и от CAF. Мы полны решимости продолжать сотрудничество с ФИФА , её ассоциациями-членами, другими футбольными конфедерациями и заинтересованными сторонами для обеспечения и соблюдения лучших мировых практик в области управления, надлежащей процедуры и прозрачности, а также для содействия развитию и росту футбола во всём мире. CAF продолжит уделять основное внимание развитию мальчиков и девочек-футболистов, тренеров и инструкторов, национальных сборных наших 54 ассоциаций-членов, а также любительских и профессиональных лиг.

Достигнут значительный прогресс в переговорах с нашими нынешними и новыми спонсорами, партнёрами и инвесторами, чтобы обеспечить финансовую самодостаточность и независимость CAF, а также строительство и модернизацию стадионов и другой футбольной инфраструктуры. Достигнут прогресс в подготовке к Кубку африканских наций Кении, Танзании и Уганды, а также другим соревнованиям CAF.

Исполнительный комитет CAF единогласно подтвердил свою поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино и поблагодарил его за помощь африканскому футболу на протяжении многих лет. Президенту Инфантино, генеральному секретарю ФИФА Маттиасу Графстрёму и администрации ФИФА также была выражена благодарность за организацию очень успешного чемпионата мира по футболу 2026 года.

Качество футбола на Кубке африканских наций среди женщин-2026, который в настоящее время проходит в Марокко, очень высокое, и это соревнование возымело огромный успех.