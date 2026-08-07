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Григорян: «Дзюба может нарушить „кухню“ любого клуба»

вчера, 23:04

Российский тренер Александр Григорян заявил, что не видит в РПЛ клуба, который готов полностью доверить Артёму Дзюбе лидерскую роль. По его словам, многие команды опасаются, что 37-летний нападающий может нарушить внутреннюю атмосферу.

Безусловно, во многих компонентах Дзюба — один из лучших нападающих страны. Но какой клуб готов полностью доверить ему лидерство? Чуть ли на автономию ему дать. Я не вижу такого клуба. У всех есть своя система, своя кухня. И многие опасаются, что Дзюба может нарушить эту кухню.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:26
Ну вот, "слава" далеко впереди идёт. Пора на футбольный покой. Надеюсь, что Небеса не пошлют на ТВ ещё одного "эксперта". Разнообразные черданцевы, шнягины и иже с ними облепили кормушку, как мухи навозную рпл-кучу). Пора бы уже дихлофосиком прорядить это скопление.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:12, ред.
Парню уж через 2 недели пойдёт 39-й год.....

Если есть желание остаться в этом бизнесе можно к другу Слуцкому в подмастерья...
Просто интересно от самого Дзюбы услышать про планы...кем он себя видит....функционер...тренер....эксперт...
cqcpgj3npf7u
cqcpgj3npf7u
сегодня в 06:01
Похоже в медиалигу надо подаваться.
Гость
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