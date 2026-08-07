Григорян: «Дзюба может нарушить „кухню“ любого клуба»

вчера, 23:04

Российский тренер заявил, что не видит в РПЛ клуба, который готов полностью доверить лидерскую роль. По его словам, многие команды опасаются, что 37-летний нападающий может нарушить внутреннюю атмосферу.

Безусловно, во многих компонентах Дзюба — один из лучших нападающих страны. Но какой клуб готов полностью доверить ему лидерство? Чуть ли на автономию ему дать. Я не вижу такого клуба. У всех есть своя система, своя кухня. И многие опасаются, что Дзюба может нарушить эту кухню.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.