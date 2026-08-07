«Тоттенхэм» нацелился на Микаутадзе из «Вильярреала»

вчера, 23:17

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала» . Английский клуб рассматривает 25-летнего грузина как вариант для усиления атаки.

В прошлом сезоне Микаутадзе забил 13 голов и отдал 6 передач в 32 матчах Ла Лиги. Он также является одним из лучших бомбардиров в истории сборной Грузии — 21 гол в 39 матчах — и был в числе лучших снайперов Евро-2024.

Микаутадзе способен играть как в центре атаки, так и на флангах. «Тоттенхэм» пока не делал официального предложения, но следит за ситуацией с форвардом.