«Алания» впервые за несколько лет возвращается на родной стадион

вчера, 23:26

«Алания» объявила о возвращении на стадион во Владикавказе.

Ближайший домашний матч команды с кировским «Динамо» в рамках 5-го тура группы «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги пройдёт на Республиканском стадионе «Спартак» 16 августа.

Арена находилась на реконструкции с 2020 года, а в эксплуатацию была введена в декабре 2025-го. Объект был построен в 1962-м и изначально вмещал 18 тысяч зрителей. Со временем максимальная вместимость достигла 32 464. Теперь её могут заполнить 12 003 болельщика.

Более пяти лет «Алания» принимала соперников в Грозном.