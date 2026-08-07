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«Алания» впервые за несколько лет возвращается на родной стадион

вчера, 23:26
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)-:-Логотип футбольный клуб Динамо КировДинамо Киров15.08.2026 в 18:00 Не начался

«Алания» объявила о возвращении на стадион во Владикавказе.

Ближайший домашний матч команды с кировским «Динамо» в рамках 5-го тура группы «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги пройдёт на Республиканском стадионе «Спартак» 16 августа.

Арена находилась на реконструкции с 2020 года, а в эксплуатацию была введена в декабре 2025-го. Объект был построен в 1962-м и изначально вмещал 18 тысяч зрителей. Со временем максимальная вместимость достигла 32 464. Теперь её могут заполнить 12 003 болельщика.

Более пяти лет «Алания» принимала соперников в Грозном.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:47
Хорошая новость,долгожданная.Желаю соседям много побед на этом стадионе.Удачи!!!
arzamas
arzamas
сегодня в 10:56
Поздравляю клуб и болельщиков с долгожданным событием.
В футбольном Владикавказе должен быть свой хороший стадион.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:06
Бедная Алания... Интересно, Газзаев хоть раз икнул?
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